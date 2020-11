CGTN-Erklärer: Wie sieht Chinas Strategie für die nächsten 15 Jahre aus?

Beijing (ots/PRNewswire) - Eine der wichtigsten politischen Zusammenkünfte Chinas in diesem Jahr endete am 29. Oktober.Es war die fünfte Plenartagung des 19. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh).Das CGTN analysierte die Schlüsselwörter und Schlüsselformulierungen aus dem Kommuniqué, das nach der Sitzung veröffentlicht wurde. Hier ist ein kurzer Blick auf das, was es enthält!Das Wort "Entwicklung" wurde 72 Mal erwähnt. Dabei wurden Begriffe wie "qualitativ hochwertige Entwicklung", "soziale und wirtschaftliche Entwicklung", "grüne Entwicklung" und "neues Entwicklungsmuster" verwendet.Letzteres bezieht sich auf die "doppelte Entwicklungsdynamik" - die Idee einer sich gegenseitig ergänzenden nationalen und internationalen Zirkulation.An zweiter Stelle wurde das Wort "Wirtschaft" 37 Mal erwähnt, gefolgt von "Sozialismus", dieser Begriff wurde 25 Mal erwähnt.Die fünfte Plenartagung schlug auch wichtige soziale und wirtschaftliche Entwicklungsziele für die nächsten fünf Jahre vor, die vom 14. Fünfjahresplan (2021-2025) abgedeckt werden sollen.Die Tagung legte auch eine Reihe von langfristigen Zielen für China vor. So soll etwa bis 2035 im Wesentlichen eine sozialistische Modernisierung erreicht werden.Bis dahin werde Chinas Pro-Kopf-BIP das Niveau moderat entwickelter Länder erreicht haben, stellt das Kommuniqué fest. Der Anteil der Bevölkerung des Landes mit mittlerem Einkommen werde ebenso wie Chinas wirtschaftliche und technologische Stärke sowie seine nationale Gesamtstärke erheblich zugenommen haben, so das Abschlussdokument.Die Tagung befasste sich auch mit den Errungenschaften des 13. Fünfjahresplans von 2016 bis 2020.In diesem Jahr wird erwartet, dass Chinas BIP 100 Billionen Yuan überschreiten wird. Und in den letzten fünf Jahren haben 55,75 Millionen Chinesen in ländlichen Gebieten die Armut abgeschüttelt.Lesen Sie den Originalartikel hier (https://news.cgtn.com/news/2020-10-31/Explainer-What-s-China-s-roadmap-for-the-next-15-years--V1eyEkbgaI/index.html).Video - https://www.youtube.com/watch?v=g-aGJsKV4uoFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1324540/CGTN_What_s_China_s_roadmap_for_the_next_15_years.jpgPressekontakt:Jiang Siminjiang.simin@cgtn.com+86 18826553286Original-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell