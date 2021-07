Beijing (ots/PRNewswire) - Bei einer feierlichen Zeremonie zum 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) am Donnerstag verkündete Beijing offiziell, dass es sein Ziel einer in jeder Hinsicht maßvoll wohlhabenden Gesellschaft erreicht hat.Das markiert den Höhepunkt der 2.500-jährigen Reise des chinesischen Volkes, um "Xiaokang" - ein friedliches und glückliches Leben - durch 100 Jahre fleißiger Bemühungen der KPCh sowie über vier Jahrzehnte unermüdlicher Regierungsarbeit und chinesischen Einfallsreichtum zu erreichen."Wir haben das erste Ziel zum 100-jährigen Bestehen verwirklicht, den Aufbau einer in jeder Hinsicht maßvoll wohlhabenden Gesellschaft", sagte der Generalsekretär des Zentralkomitees der KPCh, Xi Jinping, bei der großen Versammlung (https://news.cgtn.com/news/2021-07-01/Grand-gathering-to-celebrate-CPC-centenary-starts--11x6RAJPY4w/index.html).Der laute Jubel der Menge auf dem Tian'anmen-Platz drückte den Stolz und die Freude der gesamten chinesischen Nation über den hart erkämpften Erfolg aus.Was bedeutet eine "Xiaokang-Gesellschaft" in einem Land mit 1,4 Milliarden Menschen?Verwurzelt in Chinas traditioneller Kultur, wird "Xiaokang" von der KPCh verwendet, um die Entwicklungsziele zu beschreiben, nach denen das Land strebt. Die am weitesten verbreitete Form - "eine allumfassende Xiaokang-Gesellschaft" - fasst die umfassenderen Ziele der Modernisierung und Beseitigung der Armut zusammen.Das Konzept beinhaltet einen "Plan zur Verdoppelung des Einkommens", der darauf abzielt, das BIP und das Pro-Kopf-Einkommen sowohl der städtischen als auch der ländlichen Bevölkerung bis 2020 im Vergleich zu 2010 zu verdoppeln.China, noch vor wenigen Jahrzehnten ein relativ armes Land, ist heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von über 100 Billionen Yuan (ca. 15 Billionen US-Dollar). Das Pro-Kopf-BIP liegt bei über 10.000 Dollar, zehnmal höher als im Jahr 2000 - damit gehört China zu den Top-Ländern mit mittlerem Einkommen.Das Land verkündete den Sieg bei der landesweiten Beseitigung der absoluten Armut bis Ende 2020, und sowohl die Bewohner in den Städten als auch auf dem Land konnten einen rasanten Anstieg ihres Einkommens verzeichnen.Im Jahr 2020 erreichte das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen 32.189 Yuan (4.665 US-Dollar). Der Engel-Koeffizient sank von 60 Prozent einige Jahrzehnte zuvor auf 30,2 Prozent im Jahr 2020, was auf den steigenden Lebensstandard des Landes hinweist.Ende 2020 hatten 1,36 Milliarden Menschen - 95 Prozent der Bevölkerung - eine medizinische Grundversicherung. Gleichzeitig waren 999 Millionen Menschen - über 90 Prozent der Bevölkerung - durch das Rentensystem abgesichert.Und der Anspruch "maßvoll wohlhabend" geht über die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Menschen hinaus. Wie Xi es am Donnerstag formulierte, "hat die Partei seit dem Tag ihrer Gründung das Streben nach Glück für das chinesische Volk und die Verjüngung der chinesischen Nation zu ihrem Bestreben und ihrer Mission gemacht."Chinas siebte landesweite Volkszählung im Jahr 2020 zeigte, dass das Bildungsniveau der Menschen stetig gestiegen ist, während Chinas Kulturindustrie ein rasantes Wachstum verzeichnete. Im Jahr 2019 betrug ihr Anteil am BIP 4,5 Prozent, ein Anstieg um fast 1,7 Prozentpunkte gegenüber 2010.Im Hinblick auf die Ressourcen und die Umwelt hat der Anteil an sauberer Energie rapide zugenommen. Im Jahr 2020 betrug der Anteil sauberer Energie am Gesamtenergieverbrauch Chinas 24,3 Prozent.Auf dem Weg zur sozialistischen Modernisierung Chinas gelobte Xi, dass die KPCh weiterhin eine auf das Volk ausgerichtete Entwicklungsphilosophie praktizieren, die Sorgen des Volkes aufgreifen und den gemeinsamen Wohlstand für alle fördern werde."Auf dem Weg, der vor uns liegt, müssen wir uns eng auf das Volk verlassen, um Geschichte zu schreiben", sagte er am Donnerstag.https://news.cgtn.com/news/2021-07-02/China-officially-in-a-Xiaokang-society-as-CPC-celebrates-centenary--11zKFonw3mM/index.htmlVideo - https://www.youtube.com/watch?v=ViJ8Ba1uhoAPressekontakt:Jiang Simin+86-188-2655-3286cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell