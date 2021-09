CGTN: China fordert Innovation zur Förderung hochwertiger Entwicklung in Shaanxi

Beijing (ots/PRNewswire) -Innovation wird in China oft als dringende Aufgabe angesehen, und um eine qualitativ hochwertige Entwicklung in allen Bereichen zu ermöglichen, müssen diesbezügliche Anstrengungen unternommen werden.Diese Botschaft wurde während der zweitägigen Informationsreise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi deutlich hervorgehoben, wo er auf Innovationen und eine qualitativ hochwertige Entwicklung in den Bereichen Energie, Umweltschutz, Bildung und Lebensunterhalt der Menschen hinwies.Innovation, die dringendste AufgabeSci-Tech-Innovation ist die dringendste Aufgabe und die Bemühungen müssen beschleunigt werden, um Durchbrüche in Schlüssel- und Kerntechnologien zu erreichen. Dies betonte Xi beim Besuch eines Chemieunternehmens am Montag, um mehr über den Verbrauch und die Entwicklung der chinesischen Kohleindustrie zu erfahren.Die kohleverarbeitende Industrie, ein Sektor mit großem Potenzial und guten Aussichten, müsse in eine hochwertige, diversifizierte und CO2-arme Industrie umgewandelt werden, sagte Xi.Kohle ist bisher der wichtigste Energieträger in China. Angesichts dieser Situation sagte Xi, dass ein grüner und CO2-armer Entwicklungspfad für die Industrie von entscheidender Bedeutung für die Mission des Landes sei, bis 2060 CO2-neutral zu werden. Er betonte die Bedeutung der wissenschaftlich-technischen Innovation für die Umwandlung der traditionellen Industrie in eine hochwertige, diversifizierte und umweltfreundliche Industrie.Ökologischer Schutz, Gleichgewicht zwischen Mensch und NaturDas Lössplateau, das einst für seine endlosen Hochebenen aus gelber Erde berühmt war, die durch die Landerosion an den Ufern des Gelben Flusses entstanden ist, hat durch die unermüdlichen Aufforstungsbemühungen der Einheimischen seine Farbe verändert.Unter ihnen ist das Dorf Gaoxigou als Modell für die Erhaltung der Umwelt bekannt. Während seines Besuchs in dem Dorf bestätigte Xi die Bemühungen der Dorfbewohner und betonte gleichzeitig die Notwendigkeit, ökologisches Handeln mit der Entwicklung besonderer lokaler Unternehmen zu verbinden.Wir müssen das Konzept "Klare Gewässer und üppige Berge sind unschätzbare Werte" entschlossen umsetzen und einen Weg finden, um eine koordinierte Entwicklung zwischen Ökologie und Wirtschaft und eine Harmonie zwischen Mensch und Natur zu erreichen, forderte der chinesische Präsident.Bildung, grundlegend für die nationale VerjüngungXi erläuterte am Dienstag bei einem Besuch einer Mittelschule in Suide die grundlegende Rolle der Bildung.Nach seinen Worten besteht das Ziel der Bildung darin, die allgemeine Qualität der Menschen zu verbessern, um den nationalen Grad der sozialen Zivilisation zu erhöhen, kulturelles Vertrauen zu erlangen und die nationale kreative Vitalität zu stärken.Er betonte die Bedeutung von Reformen im Bildungsbereich und rief dazu auf, Anstrengungen zu unternehmen, um junge Menschen heranzubilden, die über eine moralische Grundlage, intellektuelle und körperliche Fähigkeiten und ein ästhetisches Empfinden verfügen und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können.Gleichzeitig drängte der chinesische Präsident darauf, die vorrangige Rolle der Schulen in der Bildung zu stärken, wobei er darauf hinwies, dass die Qualität der Bildung umfassend verbessert und gleichzeitig die Belastung der Schüler durch übermäßige Hausaufgaben und Nachhilfeunterricht außerhalb der Schule verringert werden sollte.Volkskunst, ein unschätzbares Gut der chinesischen NationBeim Besuch einer Galerie für das Kulturerbe in Suide würdigte Xi die lokalen Bemühungen um den Schutz und das Erbe der traditionellen Kultur.Xi wies darauf hin, dass Suide einer der wichtigsten Ursprünge der Löss-Kultur ist und über reiche Ressourcen an Kulturerbe und traditioneller Volkskunst verfügt. Er betonte, wie wichtig es ist, die Volkskunst zu schützen, da sie einen unschätzbaren Wert für die chinesische Nation darstellt und von entscheidender Bedeutung für die Erhaltung des historischen Erbes und den Aufbau eines sozialistischen Landes mit großer kultureller Kraft ist.Er rief dazu auf, die traditionelle Kultur kreativ umzugestalten und weiterzuentwickeln, um sie besser mit dem modernen Leben zu verknüpfen und so den ständig wachsenden Bedürfnissen der Menschen nach einem besseren Leben gerecht zu werden.https://news.cgtn.com/news/2021-09-16/China-highlights-innovation-for-high-quality-development-in-Shaanxi-13AdqnXt6Fi/index.htmlVideo - https://www.youtube.com/watch?v=L_PQ9Pva7jcPressekontakt:Jiang Simin+86-188-2655-3286cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell