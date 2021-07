CGTN: CPC setzt Zeichen für globale Entwicklung

Beijing (ots/PRNewswire) - Die Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) spiegelte die großen Leistungen der Partei bei der Führung der sozioökonomischen Entwicklung Chinas wider.In diesem Jubiläumsjahr wird man sich sicherlich daran erinnern, wie die von der KPC geförderte Reform- und menschenorientierte Politik China transformiert hat und in den letzten 40 Jahren 740 Millionen Menschen aus der Armut befreit und die Armutsquote um 94,4 Prozentpunkte gesenkt hat.Der Mainstream des westlichen Wirtschaftsdenkens und der westlichen Wirtschaftstheorie allein kann die Bandbreite der Errungenschaften, die China in den letzten 50 Jahren gemacht hat, nicht erklären. Etwa wie es sich von einem armen und rückständigen Land zu einem heute weltweit führenden Hersteller technischer Produkte entwickelt hat.Chinas Entwicklung der Infrastruktur, die rasante Urbanisierung und die Fähigkeit, das Wohlbefinden und das Glück der Menschen zu verbessern, sind von anderen Ländern unerreicht. China verdankt sein Wirtschaftswunder der Führung der KPC.Doch China kümmert sich nicht nur um seine eigene Entwicklung. China hat sich unermüdlich für die Förderung des Multilateralismus und die Lösung der globalen Klimaprobleme eingesetzt.Wie der ehemalige griechische Ministerpräsident und Präsident der Sozialistischen Internationale George A. Papandreou sagte, ist Chinas Bekenntnis zu Offenheit und Multilateralismus nicht nur für Chinas Wohlstand, sondern auch für die effektive Bewältigung gemeinsamer globaler Herausforderungen von zentraler Bedeutung. Gemeinsame Herausforderungen verlangen nach gemeinsamen Lösungen. Gemeinsame Ziele und Umarmung der Vielfalt ist der Weg.Die aktuelle Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Harmonie zwischen Mensch und Natur ist. Sie hat uns auf grausamste Weise gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Umwelt, Ernährung, Tierschutz und Zoonosekrankheiten gibt. Wir sind uns bewusst geworden, dass Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels mit Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt Hand in Hand gehen müssen.China ist der Ansicht, dass die Bewältigung des Klimawandels nicht nur ein Problem ist, das beseitigt werden muss, sondern auch eine Chance für nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Sie kann zu einer treibenden Kraft für die Modernisierung werden, von der die Entwicklungsländer ebenso profitieren können wie die entwickelten Länder, ganz im Sinne der SDGs (Sustainable Development Goals) der UN.Alle Länder haben eine große Verantwortung, die die globalen Emissionen pro Kopf zu senken. Natürlich müssen die reicheren Nationen die schwerste Last tragen und die Unterschiede zwischen der entwickelten Welt und den Entwicklungsländern berücksichtigen."Decode the Real China" ist eine 13-teilige Serie, die 13 hochkarätige Politiker, darunter ehemalige Premierminister und Botschafter in China, einlädt, die Rede von Präsident Xi vom 1. Juli aus der Perspektive des von China unter der KPC geschaffenen Entwicklungswunders, der multilateralen Zusammenarbeit, der Aussichten der BRI-Kooperation und der Antwort auf den globalen Klimawandel zu interpretieren.Die Serie konzentriert sich auf die Effektivität der Führung der KPC und Chinas Entwicklungserfolge durch die Augen anderer Länder, mit dem Ziel, der Welt ein reales, dreidimensionales und umfassendes China zu zeigen.Sehen Sie sich die Serie an, um Multimedia herunterzuladen:https://www.cgtn.com/opinions/decisionmakers.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1580197/1.jpgPressekontakt:Jiang Simin+86-188-2655-3286cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell