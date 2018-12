CGS gewinnt ersten CineAsia PLF Technology Award

Peking (ots/PRNewswire) - Die China Film Digital Giant Screen(Beijing) Co., Ltd. (CGS), ein weltweit führender Anbieter vonPremium Large Format (PLF)-Lösungen, gab heute bekannt, dass dasUnternehmen den ersten "CineAsia PLF Technology Award" gewonnen hat.Der Preis wird von der American Film Expo Group, dem Organisator der2018 CineAsia, verliehen. Mr. Jimmy Chen, Geschäftsführer von CGS,erhielt den Technologie-Award am 10. Dezember in Hongkong aus denHänden von Mr. Andrew Sunshine, President der Film Expo Group. DerCineAsia Premium Large Format (PLF) Technology Award erkennt dieherausragenden Beiträge an, die die Akteure der Branche imvergangenen Jahr für die Filmindustrie geleistet haben, undunterstreicht die technologische Stärke und den Einfluss chinesischerFilme auf internationaler Ebene.CGS wurde offiziell im Jahr 2011 gegründet und hat in denvergangenen sieben Jahr fünf Technologiegenerationen auf den Marktgebracht sowie zwei bedeutende technologische Durchbrüche erzielt.Vom kommerziellen Betrieb des ersten CGS-Kinos im Jahr 2012 bis zurFertigstellung von bis heute mehr als 330 Einrichtungen hat sich CGSnicht nur in der Region Asien-Pazifik, sondern auch in der weltweitenFilmindustrie als eine der dynamischsten und am schnellstenwachsenden PLF-Marken erwiesen. Dieser Erfolg basiert auf denweltführenden Technologien des Unternehmens, zu denen Großleinwände,Doppel-Projektions-Engines, ein immersives objektbasiertesSoundsystem, maßgeschneiderte Auslegung von Vorführräumen undfortschrittliche Remastering-Prozesse gehören. Das neuesteCGS-Lasersystem hat sich auf der Grundlage einer Bildwiedergabe miteinfacher Handhabung, hoher Servicefreundlichkeit, großer Helligkeitund hohem Kontrast in Kombination mit niedrigerenGesamtbetriebskosten zur Lösung mit der höchsten Kapitalrenditeentwickelt.Im November 2018 verfügte CGS über Installationen in 145 Städtenauf der ganzen Welt, einschließlich in Hongkong, den USA undSüdostasien. Das Unternehmen ist basierend auf seinem starkenMarkenwert außerdem zur bevorzugten Wahl von Kinos geworden. Seit demJahr 2014 konnten CGS-Kinos mehr als 55 Millionen Kinobesucherbegrüßen und damit ihre hohe Anziehungskraft für das Publikum unterBeweis stellen. Dank der hohen Anerkennung durch die großenHollywood-Studios sowie die chinesische Filmindustrie konnte CGS mehrals 540 Master-Projekte abschließen, einschließlich 266 chinesischerTitel und 274 Titel in anderen Sprachen, von denen zahlreiche in deneinzelnen Jahren zu Kassenschlagern wurden.Auf der "A Focus on China"-Veranstaltung, die am ersten Tag der2018 CineAsia stattfand, vertrat Jimmy Chen, Geschäftsführer von CGS,die fortschrittliche chinesische Kinotechnik und erläuterte dieproprietäre und technologische DNA von CGS sowie deren Potenzial fürdie Erschließung des internationalen Marktes."Kinofilme sind eine Kunstform, und alle Regisseure erhoffen sich,dass ihre visuellen Effekte durch Spitzentechnologie noch lebendigerwerden und ihr Filmschaffen auf perfekte Weise wiedergegeben wird.Das Premium Large Format (PLF) ist zweifellos die beste Lösung fürdas Remastering und die Vorführung von Kinofilmen. Der weltweiteMarkt für die Premium Large Format (PLF) Bildwiedergabe hat in denvergangenen Jahren ein zweistelliges Wachstum verzeichnet. Dabei warAsien-Pazifik laut Daten aus dem Jahr 2017 die im weltweitenVergleich am schnellsten wachsende Region, angeführt von China alsstarkem Wachstumsmotor", sagte Chen Jingmin, Geschäftsführer von CGS."Der Gewinn des PLF Technology Award ist für CGS von großerBedeutung, da unser Unternehmen die chinesischen Premium Large Format(PLF) Marken repräsentiert. Die Auszeichnung unterstreicht weiter,dass die chinesische High-End-Kinotechnik mit ihren eigenen Rechtenam geistigen Eigentum auf der Bühne der Welt Anerkennung gefundenhat. Es ist mir eine große Ehre, diesen Award im Namen von CGS undder chinesischen Filmindustrie entgegen nehmen zu dürfen, und ichmöchte dem Organisator der 2018 CineAsia für diese Anerkennung unddie Unterstützung von CGS danken. Wir werden unsere Investitionen inF&E auch zukünftig fortsetzen, um die Weiterentwicklung derweltweiten Filmindustrie durch Innovationen zu fördern."Informationen zu CGSCGS, eine der führenden internationalen Marken für PLF (PremiumLarge Format), engagiert sich für die Bereitstellung von Lösungen,die ein überragendes immersives Betrachtungserlebnis ermöglichen. Inder ersten Hälfte des Jahres 2018 verfügte CGS neben seinerMarktpräsenz in Hongkong, den USA und Südostasien über Installationenin mehr als 320 Kinos in 145 Städten Chinas.Mit einer Großleinwand, einem immersiven, multidimensionalenSoundsystem und maßgeschneiderter Auslegung von Vorführräumen bietetdas proprietäre CGS-System des Unternehmens dem Publikum immersiveKinoerlebnisse. Darüber hinaus tragen die proprietärenRemastering-Technologien von CGS dazu bei, dass die aufCGS-Großleinwänden präsentierten Inhalte eine atemberaubende Sound-und Bildqualität aufweisen. Die Stärke der Entwicklung und desWachstums von CGS wird nicht nur zur Förderung der Qualitätchinesischer Filmvorführungen beitragen, sondern auch die Entwicklungder chinesischen Filmindustrie beflügeln.