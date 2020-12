CGN hielt einen Tag der offenen Tür in seinem Windpark in Frankreich

Paris (ots/PRNewswire) - Am 31. Dezember veranstaltete die China General Nuclear Power Corporation (CGN) einen Tag der offenen Tür in einem Windparkprojekt des Unternehmens in Frankreich.Unter dem Motto "Walzer im Wind" veranschaulichte die Veranstaltung den Betrieb des Windparks Charmont-sous-Barbuise und verdeutlichte, wie CGN zum Umweltschutz vor Ort beiträgt und seine soziale Verantwortung wahrnimmt.Der Windpark Charmont-sous-Barbuise ist ein typisches dezentrales Windkraftprojekt in Europa. Es umfasst jetzt sechs Turbinen mit einer Gesamtleistung von 12 MW. Sie sind seit Mai 2010 in Betrieb und können 7.500 Haushalte mit Strom versorgen.Am Tag der offenen Tür hielt Jean-Baptiste BREBAN, Leiter der zentralen Leitwarte von CGN Europe Energy - der Tochtergesellschaft von CGN in Europa - vor Studenten der Universität von Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines einen Vortrag über sicheres Windparkmanagement auf Basis von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung.Aude TELOT, eine Studentin, die an der Vorlesung teilnahm, äußerte ihre Überraschung über Chinas fortschrittliche Technologie im Bereich der sauberen Energieerzeugung und nachhaltigen Entwicklung.Auch der Umweltschutz nimmt bei CGN eine wichtige Rolle ein.Während des Baus und des Betriebs des Windkraftprojekts hat CGN die Anforderungen der örtlichen Raumplanung sowie die Maßnahmen zum Schutz von Tieren und Pflanzen stets strikt beachtet.Unter der Leitung von Chris FRANCOIS, dem Umweltexperten von CGN Europe Energy, wurde der Windpark regelmäßig überwacht, und an den Turbinen wurden Warnsysteme installiert, die auf Vogelbewegungen in der Nähe reagieren und so zum Schutz von Vögeln und anderen Arten beitragen.Laut Jean-Baptiste BREBAN versorgt CGN Europe Energy seine europäischen Standorte mit mehr als 5 Milliarden kWh Strom pro Jahr und verfügt über 750 Turbinen in Windkraftprojekten, die 2 Millionen Haushalte mit Strom versorgen könnten.Die bisherige installierte Gesamtleistung des Unternehmens beträgt 2,4 GW. Es ist in der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Wind- und Solarenergieprojekten aktiv.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1392773/Charmont__Wind_Farm_of_CGN_in_France.jpgPressekontakt:cgnee.press@cgnpc.com.cn+33(0)174909494Original-Content von: CGN, übermittelt durch news aktuell