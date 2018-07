CGN Mining: Da kann man nur noch staunen

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert CGN Mining per 24.07.2018 bei 0,46 HKD. CGN Mining zählt zu "Handelsunternehmen und Distributoren".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses CGN Mining auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Fundamental: CGN Mining ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metals & Mining) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 58,07 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 28 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 80,56 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

