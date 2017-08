CF PharmTech, Inc. erhält 65 Millionen USD, um Entwicklung seiner Inhalationsprodukte und Fertigungskapazität für den globalen Markt zu beschleunigen

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Wie von CF PharmTech, Inc. ("CFPharmTech"), einem führenden Spezialpharmaunternehmen für dieEntwicklung und Herstellung von Inhalationsprodukten, heutegemeldet, sind dem Unternehmen im Rahmen einer Serie-D-FinanzierungMittel in Höhe von 65 Millionen USD zugeflossen. DieFinanzierungsrunde wurde von Future Industry Investment Fund, einemvon der SDIC Fund Management Corporation Limited ("SDIC FundManagement") verwalteten Private-Equity-Fonds, zusammen mit weiterenrenommierten, auf dem Gesundheitssektor tätigen Investorengruppen inChina angeführt.Das von erfahrenen Branchenexperten und Unternehmern mit einerErfolgsbilanz in der US-Pharmaindustrie gegründete CF PharmTechkonzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktungvon qualitativ hochwertigen Inhalationsprodukten für den globalenMarkt. CF PharmTech hat von Anfang an hochmoderne Forschungs- undProduktionsstätten eingerichtet, um seine Produktentwicklungvoranzutreiben. Die jetzige neue Finanzierungsrunde wird nicht nurdie Unterbreitung seiner Produktpipeline für die regulatorischenGenehmigungsverfahren in China und im Ausland beschleunigen, sondernauch seinen CDMO-Service für internationale Kunden erweitern.Hr. Hai Lu, Managing Director von SDIC Fund Management,kommentiert: "Die Wirkstoffverabreichung über die pulmonale Route istmit erheblichen technischen Herausforderungen verbunden, und esbedarf außerordentlicher Anstrengungen, Inhalationsprodukte auf denMarkt zu bringen. CF PharmTechs hochkarätiges Team hat sich bei derGewinnung von Spitzentalenten der Branche bewährt, umInhalationsprodukte für den globalen Markt zu entwickeln. Wir sindzuversichtlich, dass sie ihre Geschäftsziele in naher Zukunfterreichen werden".Das in Suzhou, China, ansässige CF PharmTech entwickeltDosierinhalatoren, Inhalationspulver, Nasensprays undBlow-Fill-Seal-Produkte. Das Unternehmen hat hochwertige Forschungs-und Fertigungsumgebungen eingerichtet, die mit den US-, EU-, und denfür China geltenden Bestimmungen konform sind. CF PharmTech zieltdarauf ab, qualitativ hochwertige und kostengünstigeInhalationsprodukte für den Binnenmarkt zu schaffen und suchtstrategische Partnerschaften, um seine Produkte weltweit zuentwickeln und zu vermarkten.Informationen zur SDIC Fund Management Corporation LimitedDie im Juli 2009 gegründete SDIC Fund Management CorporationLimited ist eine unabhängige, professionelle Private-Equity-Firma.Das Unternehmen verwaltet und berät derzeit Fonds mit einem Volumenvon mehr als 50 Milliarden RMB für eine breite Palette voninstitutionellen Investoren einschließlich Finanzinstitute,Pensionsfonds sowie staatliches und privates Kapital. SDIC FundManagement Corporation Limited ist einer der größten, professionellenPrivate-Equity-Fondsmanager in China und verfolgt die Kernstrategie,in marktführende Unternehmen mit attraktiven Wachstumsaussichten undhervorragenden Managementteams zu investieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/548958/CF_PharmTech.jpgPressekontakt:Zhu Yuyu+86-17712688608zhu.yuyu@cfpharmtech.comOriginal-Content von: CF PharmTech, Inc., übermittelt durch news aktuell