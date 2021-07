CF Industries-Aktie: IBD-Aktie des Tages, erreicht den Kaufpunkt aufgrund starker Preisaussichten!

CF Industries ist die IBD-Aktie des Tages, da der Hersteller von Düngemitteln auf Stickstoffbasis prognostiziert, dass das günstige Preisumfeld “mindestens bis 2022, wenn nicht darüber hinaus, anhalten wird.” Die CF-Aktie hat einen Kaufpunkt erreicht.

Am späten Mittwoch meldete das in Deerfield, Illinois, ansässige Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 70 Cents für das erste Quartal, was mehr als das Doppelte des Vorjahresergebnisses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung