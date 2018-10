CFO Ulrich-Nicolaus Kranz legt nach zwölf Jahren im Kiekert Vorstand sein Amt nieder (FOTO)

Heiligenhaus (ots) -Der Aufsichtsrat der Kiekert AG, dem Technologieführer beiautomobilen Schließsystemen, gibt bekannt, dass Ulrich-Nicolaus Kranz(49) sein Amt als Chief Financial Officer (CFO) zum Jahreswechsel2018/2019 niederlegen und das Unternehmen auf eigenen Wunschverlassen wird. In seiner Position führt Kranz die BereicheCompliance, Controlling, Finanzen, Human Resources, Internal Audit,IT, Joint Ventures, Legal und Strategie. Das Unternehmen wird in denkommenden Wochen seine Nachfolge bekanntgeben, die bereits unterVertrag steht. Kranz ist studierter Jurist und Betriebswirt. Er wurdeim Jahr 2007 von Kiekert zum Chief Restructuring Officer (CRO) in denVorstand des Unternehmens berufen. Im Rahmen einer ganzheitlichenRestrukturierung stellte Kranz in der damals schwierigen Lage dietragfähige Kostenstruktur des Unternehmens sicher und leitetezahlreiche Globalisierungsmaßnahmen. Ulrich-Nicolaus Kranz warfederführend bei dem Verkauf von Kiekert an den chinesischenEigentümer North Lingyun Industrial Group Co., Ltd., den Kranz inallen Prozessstadien lenkte. Ab dem Jahr 2013 baute Kranz in seinerneuen Position als Chief Strategy Officer (CSO) einStrategiedepartment auf und trieb damit einhergehend dieProduktdiversifizierung und den Kompetenzaufbau in der Elektronikvoran. Seit 2017 verantwortet Kranz zusätzlich zu seinen bisherigenBereichen die Ressorts Finanzen, Controlling und IT als ChiefFinancial Officer (CFO). Der Aufsichtsrat würdigte die Erfolge vonUlrich-Nicolaus Kranz und dankte ihm für die langjährige erfolgreicheFührung seiner Ressorts.Die Kiekert AG, 1857 gegründet, ist der Technologieführer fürautomobile Schließsysteme. Mit 6.500 Mitarbeitern in elf Ländern undacht Produktions-, sieben Entwicklungs- sowie drei Vertriebszentrenentwickelt, produziert und vertreibt Kiekert rund um die Uhrmaßgeschneiderte Kundenlösungen. In 2017 wurde ein Jahresumsatz von830 Millionen Euro erwirtschaftet.Pressekontakt:Monika JakubczykGlobal Press Officer & Marketing NAFTAKiekert AGHoeseler Platz 242579 Heiligenhaus/GermanyTel: +49 2056 15 - 8144Mobil: +49 176 1022 1176www.kiekert.comOriginal-Content von: Kiekert AG, übermittelt durch news aktuell