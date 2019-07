CEZ setzt auf Gore, um die Quecksilberemissionen ihres Kraftwerks M?lník I in der Tschechischen Republik zu senken

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Putzbrunn, Deutschland (ots/PRNewswire) - Neue EU-Vorschriften zurBegrenzung der Quecksilber- und SO2-Emissionen sollen bis 2021 inKraft treten. Für Betreiber von Kohlekraftwerken ist es Zeit zuhandeln.Die Tschechische Republik wird, wie viele andere mittel- undosteuropäische Länder, noch viele Jahre auf Kohle zur Stromerzeugungangewiesen sein. Eine bewährte, zuverlässige und kostengünstigeTechnik zur Emissionsreduzierung ist erforderlich, um die aktuellenund zukünftigen Vorschriften zu erfüllen und negativeUmweltauswirkungen zu minimieren.Ein innovatives System von W. L. Gore & Associates (Gore) bietetdie Lösung.In der M?lník I-Anlage der CEZ-Gruppe, die Prag mit Wärme undStrom versorgt, werden GORE® Mercury Control Module alsDemonstrationsprojekt in einem der Entschwefelungswäscher der Anlageinstalliert. Dort werden rund 1.000.000 Nm³/h Rauchgas behandelt.Diesem Wäscher und der zweiten Linie können weitere Modulehinzugefügt werden, um beide Linien mit den Bestimmungen derEU-Richtlinie über Industrieemissionen in Einklang zu bringen.Dies ist Teil einer Gesamtstrategie der CEZ, die Emissionen zureduzieren und in allen ihren Werken in der Tschechischen Republikund anderen Ländern in der EU die EU-Standards vollständig zuerfüllen.Das GORE-Quecksilber- und SO2-Abscheidesystem ist ein passivesSystem zur Rauchgasreinigung, das aus Modulen besteht, die imNasswäscher einer Anlage installiert sind.Das Gore-System macht das Hinzufügen chemischer Additiveüberflüssig, und die Module sind für eine wartungsfreie Lebensdauervon mehreren Jahren ausgelegt. Dies beseitigt viele der unerwünschtenKomplikationen und hohen Betriebskosten, die mit herkömmlichenQuecksilberabscheideverfahren verbunden sind.Das GORE-Quecksilber- und SO2-Abscheidesystem hat sich bereitsseit vier Jahren in mehreren US-Kohlekraftwerken bewährt. M?lník istdas fünfte Kraftwerk in Europa, in dem die Gore-Technologie getestetoder angewendet wird. Die andere sind zwei Werke in Polen (Belchatowund Patnow) und zwei in Deutschland (Schkopau und Chemnitz).CEZ ist zuversichtlich, dass M?lník die Eignung des Systemsinsbesondere für europäische Braunkohlekraftwerke erneut bestätigenwird.Über Gore: W. L. Gore & Associates ist ein globales Unternehmenaus dem Bereich der Materialwissenschaften, das sich zum Ziel setzt,Industrien und Leben zu verbessern. Seit 1958 löst Gore komplexetechnischen Herausforderungen in anspruchsvollen Umgebungen - vomWeltraum über die höchsten Gipfel der Welt bis hin zum Inneren desmenschlichen Körpers. Mit rund 9.500 Mitarbeitern und einer starken,teamorientierten Kultur generiert Gore einen Jahresumsatz von über 3Milliarden US-Dollar. www.gore.de.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/949251/GORE_Mercury_Control_System.jpgPressekontakt:Dr. Ole Petzoldt+49 172 8148 705ole.petzoldt@wlgore.comOriginal-Content von: W.L. Gore & Associates, Inc., übermittelt durch news aktuell