CEX.IO: Banküberweisungen in USD, EUR und GBP in neuem Format relauncht

London (ots/PRNewswire) -Verifizierte Benutzer von CEX.IO (http://cex.io/) sind fortan inder Lage, schnelle Banküberweisungen in USD, EUR und GBP zuveranlassen.CEX.IO (http://cex.io/) möchte seinen Kunden schnelle und sichereZahlungslösungen anbieten, und zu diesem Zweck hat die Kryptobörsegerade seine elektronischen Überweisungsverfahren optimiert. Ab dem2. August relauncht CEX.IO (http://cex.io/) Ein- und Auszahlungen mitmaßgeblich kürzeren Bearbeitungszeiten und bietet kommissionsloseEinzahlungen in USD, EUR und GBP an.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/725936/Cex_io_Logo.jpg )Außerdem bietet CEX.IO (http://cex.io/) seinen Benutzern in derZeit vom 2. bis zum 31. August einen besonderen Guthabenbonus an:- Benutzer, die eine Einzahlung von 3.000 bis 9.999 USD/EUR/GBPmachen, erhalten einen Bonus von 1 % des Betrags in der jeweilseingezahlten Währung.- Benutzer, die mehr als 10.000 USD/EUR/GBP einzahlen, erhalten für30 Tage eine Handelsgebühr in Höhe von 0%.Nur verifizierte Benutzer können den elektronischenZahlungsverkehr verwenden."Als eine der wenigen Kryptowährungsbörsen, die Fiatgeldunterstützen, setzen wir uns dafür ein, Banküberweisungen für unsereKunden sicher und schnell zu gestalten. Wir sind davon überzeugt,dass der vor Kurzem neu gelaunchte elektronische Zahlungsverkehr aufCEX.IO (http://cex.io/) unseren Benutzern ermöglichen wird, ihrKapital bequemer zu verwalten und ihre Erfahrung zu verbessern", soOleksandr Lutskevych, CEO von CEX.IO (http://cex.io/).Weitere Einzelheiten erfahren Sie hier(https://cex.io/wires-campaign/)Über CEX.IOCEX.IO ist eine multifunktionale Kryptowährungsbörse mit Sitz imVereinigten Königreich, die im Jahr 2013 gegründet wurde. CEX.IObietet eine große Auswahl an Handelslösungen für Bitcoin, BitcoinCash, Bitcoin Gold, Ethereum, Zcash, Dash, Ripple Token und Stellaran. Diese Kryptowährungen können in USD, EUR, GBP und RUB getauschtwerden.CEX.IO bietet durch eine Auswahl verschiedener Zahlungsoptionen,darunter Kredit- und Debitkarten sowie zuverlässige undtermingerechte elektronische Überweisungen, die beste Tauscherfahrungfür Kryptowährungen an. Dies trägt zur Benutzerfreundlichkeit diesesService bei. Seit April 2016 haben Kunden von CEX.IO mehr als 1 Mrd.US-Dollar über Visa- und Mastercard umgesetzt.CEX.IO wurde wiederholt für die Einhaltung desSicherheitsstandards PCI DSS zertifiziert, was es CEX.IO gestattet,Kreditkartendaten zu verarbeiten, zu übertragen und zu speichern.CEX.IO ist Mitbegründer von CryptoUK, einer Organisation, die vonbedeutenden Kryptofirmen ins Leben gerufen wurde, um die Interessenvon Börsen, Handelsplattformen, Zwischenhändlern, Asset-Managern undweiteren Stakeholdern zu vertreten. CryptoUK strebt den Aufbau einerZusammenarbeit mit Behörden wie der Financial Conduct Authority (FCA)im Vereinigten Königreich an, um ein geeignetes Betriebsrahmenwerkfür Kryptoorganisationen entwickeln zu können.Ihren mehr als 2.000.000 Benutzern bietet CEX.IO einen solidenService, der durch Cold-Storage-Speicherung von Kryptowährungen,finanzielle Rentabilität und umfassende Compliance unter Beachtungder rechtlichen Anforderungen in 99% aller Länder und 24US-Bundesstaaten gesichert ist. Seit 2015 hat CEX.IO den Status MSB(Money Services Business) beim FinCEN (http://www.fincen.gov/), einerBehörde des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten. Alseingetragenes MSB hat CEX.IO unter Beweis gestellt, dass dasUnternehmen die Bestimmungen des Bank Secrecy Act (Gesetz über dasBankgeheimnis) einhält, die auf Finanzinstitutionen anwendbar sindsowie in Bezug auf jede der besonderen Anforderungen an MSBs.