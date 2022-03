CEWE: Unternehmen erhöht zum dreizehnten Mal in Folge die Dividende!

Der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die dreizehnte Dividendenerhöhung in Folge vorzuschlagen. Vorstand und Aufsichtsrat werden der am 15. Juni 2022 stattfindenden Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 2,35 Euro je Aktie vorschlagen (Vorjahresdividende: 2,30 Euro). Damit ist CEWE eines der wenigen deutschen Unternehmen, das die Dividende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



