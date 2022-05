CEWE Stiftung & Co.-Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Finanztrends Video zu CEWE Stiftung



mehr >

Bei einem Umsatzrückgang von 4,7% auf 693 Mio € wurde ein Gewinn von 49 Mio € erzielt. Zwar liegt dieser Gewinn 5,8% hinter dem Rekordjahr 2020, im Vergleich zum Vor- Pandemie-Niveau aus 2019 ist es aber ein Plus von 54%. Die Erfolge gibt der Konzern an seine Aktionäre weiter. Die Dividende wurde das 13. Mal in Folge erhöht und soll… Hier weiterlesen