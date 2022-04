CEWE: Starke Eigenkapitalquote

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um 4,7 Prozent auf 692,8 Mio. Euro verbucht, nachdem das Unternehmen im Vorjahr von einer Corona-Sonderkonjunktur im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing profitiert hatte. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

