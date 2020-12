CEWE: Sicher durch die Krise

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) Corona-bedingt einen leichten Umsatzrückgang auf 413,3 Mio. Euro erlitten und dabei ein Periodenergebnis von -0,1 Mio. Euro verbucht. In der Folge bestätigt der Analyst Kursziel und Rating.

