CEWE STIFT.KGAA O.N.-Aktie mit Kursverlust: Lohnt sich der Einstieg noch?

Auf zu neuen Ufern: Die CEWE STIFT.KGAA O.N.-Aktie begann diesen Handelstag mit einem Kurs von 89,80 Euro. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 89,90 Euro, veränderte sich also um -2,00 Prozent. Auf Monatsbasis steht die SDAX -Aktie bei einer Performance von 7,97 Prozent da. Der aktuelle Kurs liegt bei 88,10 Euro. Weiter zurück geschaut ergibt sich ein anderes Bild: Um ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.