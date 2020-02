CEWE: Positive Zukunftsaussichten

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) die vom Unternehmen prognostizierten Ziele für das EBIT am oberen Rand der Zielrange erreicht und beim Umsatz die eigene Schätzung sogar etwas übertroffen. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das Rating.

