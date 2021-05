CEWE: Periodenüberschuss legt kräftig zu

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) aufgrund eines starken Kerngeschäfts den Umsatz stabil gehalten, den Periodenüberschuss aber auf 5,7 Mio. Euro vervielfacht. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und vergibt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage habe eine starke Entwicklung im Kerngeschäftsfeld ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung