CEWE: Eigenkapital und Cash-Position hoch

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) den Jahresüberschuss deutlich überproportional zum Umsatz auf 51,9 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und vergibt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage werde nach dem außerordentlich erfolgreichen Geschäftsjahr 2020 der Blick nun auf 2021 gerichtet. Dabei dürfe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung