CEWE: Dividende soll steigen

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) das prognostizierte EBIT-Ziel am oberen Rand der Zielrange erreicht, beim Nachsteuerergebnis wegen eines Einmalaufwands die Guidance aber verfehlt. Wegen der Corona-Krise setzen die Analysten Kursziel und Rating zunächst aus.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen auf die COVID-19-Pandemie zeitnah ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung