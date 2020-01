CES: Toyota will kleine Stadt der Zukunft in Japan bauen

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

LAS VEGAS (dpa-AFX) - Toyota will eine experimentelle Stadt der Zukunft in Japan bauen, um Technologien wie das autonome Fahren verstärkt in realen Umgebungen zu testen.



Dafür soll das Gelände einer stillgelegten Fabrik des Autobauers in Nähe des Bergs Fuji umgebaut werden, kündigte Firmenchef Akio Toyoda am Montag auf der Technik-Messe CES in Las Vegas an. In der kompakten "Woven City" ("Verflochtene Stadt") sollen zunächst rund 2000 Menschen leben - unter anderem Toyota-Mitarbeiter, Ruheständler und Forscher. Die erste Grundsteinlegung sei für kommendes Jahr geplant.

Als Stadtplaner wurde der dänische Star-Architekt Bjarke Ingels engagiert. Eine Grundidee des Konzepts sei, dass Fußgänger, Radfahrer und Autos auf eine intelligente Weise die Straßen teilen könnten, sagte Ingels in Las Vegas. Ein großer Teil der Verkehrsinfrastruktur werde unter die Erde verlegt. Die Gebäude sollen aus Holz gebaut und mit Solarzellen auf dem Dach versehen werden.

Für ihn sei der Aufbau einer solchen Stadt ein Lebenstraum, sagte der 63-jährige Toyoda. Er sehe ein, dass es Skeptiker geben werde. "Hat dieser Mann den Verstand verloren? Hält er sich für eine Art japanischen Willy Wonka?", scherzte Toyoda in Anspielung auf die Figur aus "Charlie und die Schokoladenfabrik". Er lade aber auch andere ein, an dem Projekt mitzuarbeiten./so/DP/he