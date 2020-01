CES: Thailändische Ex-Premiers präsentieren neues Start-up in Las Vegas

BANGKOK/LAS VEGAS (dpa-AFX) - Zwei im Exil lebende ehemalige thailändische Premierminister der schwerreichen Shinawatra-Familie haben bei der Technik-Messe CES in Las Vegas ein Start-up-Projekt vorgestellt.



Thaksin und Yingluck Shinawatra, die beide vom Militär des südostasiatischen Landes gestürzt worden waren, präsentierten nun in der US-Metropole eine neue App, die auf der Basis einer DNA-Analyse Hinweise für eine gesunde Ernährung gibt, wie Yingluck Shinawatra (52) am Donnerstag (US-Ortszeit) in sozialen Medien mitteilte. Ihr Unternehmen sei bereits Ende das vergangenen Jahres in London gegründet worden. Die CES fand vom 7. bis 10. Januar statt.

"Ich bin jetzt alt und will nicht in etwas investieren, das zu groß ist", sagt der 70 Jahre Thaksin Shinawatra in einem Werbevideo auf seiner Facebook-Seite. "Es ist ein Unternehmen, das Menschen nützt. Das sollte Spaß machen", sagte der Ex-Politiker weiter.

Thaksin Shinawatra war 2016 bei einem Militärputsch aus dem Amt gedrängt worden. Seine Gegner warfen ihm Korruption und mangelnden Respekt für die Monarchie vor. Seine jüngere Schwester Yingluck Shinawatra wurde bei dem Militärputsch von 2014 gestürzt, der die jetzige Regierung des Landes an die Macht brachte. Nach einer Verurteilung wegen strafbarer Fahrlässigkeit war sie aus Thailand geflohen./kkd/DP/zb