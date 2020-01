CES: Neue Fernseher von Panasonic passen sich an Umgebungslicht an

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

LAS VEGAS (dpa-AFX) - Fernseher von Panasonic können sich künftig an die Beleuchtungsverhältnisse im Raum anpassen.



Der japanische Elektronikriese präsentierte am Montag (Ortszeit) auf der Technikmesse CES in Las Vegas ein neues Modell, das den entsprechenden technischen Standard "Dolby Vision IQ" unterstützt. Zuvor hatte der Panasonic-Wettbewerber LG bereits die Funktion eingeführt.

Mit "Dolby Vision IQ" sollen die Video-Inhalte auch in hellen Räumen gut zu sehen sein. Panasonic-Manager Yasushi Murayama sagte, man habe damit auf die Bedürfnisse der Kunden reagiert. So hätten sich Zuschauer beispielsweise bei der letzten Folge der Serie "Games of Thrones" darüber beschwert, bei den dunklen Nachtszenen kaum etwas erkennen zu können.