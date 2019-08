CES Energy: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie CES Energy, die im Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 20.08.2019, 08:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 1.98 CAD.

Nach einem bewährten Schema haben wir CES Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet CES Energy niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 2,2 Prozentpunkte (3 % gegenüber 5,2 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Für die CES Energy sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 3 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die CES Energy. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 4 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 100 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 2 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,35 und liegt mit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 102,49. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält CES Energy auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.