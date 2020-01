CES: Daimler stellt zum Auftakt der Technik-Messe Zukunftsideen vor

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

LAS VEGAS (dpa-AFX) - Nach der Serie von schlechten Nachrichten in den vergangenen Monaten will der Autobauer Daimler zum Start ins Jahr 2020 wieder mehr mit seinen Ideen für die Zukunft punkten.



Zum Auftakt der Technik-Messe CES in Las Vegas stellt Vorstandschef Ola Källenius am Montagabend (20.30 Uhr Ortszeit; Dienstagfrüh 5.30 Uhr MEZ) ein neues Konzeptfahrzeug vor, das die künftigen Möglichkeiten der Interaktion zwischen Mensch und Maschine demonstrieren soll, wie es in der Ankündigung heißt. Källenius zählt in diesem Jahr zu den Hauptrednern im Programm der CES, die am Dienstag offiziell beginnt.

Die Fachbesucher-Show ist der traditionelle Jahresauftakt für die Tech-Industrie. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr unter anderem vernetzte Geräte der Unterhaltungselektronik und selbstfahrende Autos sowie das Trendthema "Künstliche Intelligenz", dem etwa der Technologiekonzern Bosch seinen Auftritt gewidmet hat.

Ebenfalls am Dienstag (Ortszeit) steht auch ein Auftritt von Ivanka Trump an. Die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump will in ihrer Funktion als "Beraterin des Weißen Hauses" auf der Messe über die Zukunft der Arbeit sprechen./eni/DP/jha