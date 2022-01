CES 2022: Hisense präsentiert ULED 8K Mini-LED-Serie der nächsten Generation und weltweit erste Laser-Display-Technologielösung mit 8K-Auflösung

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, ein weltweit führendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat auf der weltweit führenden Technologiemesse CES 2022 seine ULED 8K Mini-LED-Serie und seine Laser-Display-Technologie-Lösung mit 8K-Auflösung vorgestellt. „Technologie kann Leben verändern. Hisense ist stets bestrebt, leistungsstarke, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die die Erwartungen der Verbraucher übertreffen", erklärte Douglas Kern, Marketingleiter bei Hisense USA.Dank der umfangreichen Produkterweiterung und der branchenführenden Innovation erzielt Hisense ein exponentielles Umsatzwachstum. Nach Angaben von Hisense betrug der Umsatz der Hisense Group im Jahr 2021 mehr als 27 Milliarden USD, was einem Zuwachs von mehr als 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Integration von atemberaubender ULED- und Mini-LED-Technologie, höhere Bildqualität und bessere HelligkeitLeistung und Bildqualität sind die Grundlage der Hisense-Produktangebote. Im Jahr 2022 integriert Hisense seine Mini-LED-Technologie erstmals in seine neue Premium-U9H-Reihe und liefert atemberaubende HDR-Leistung mit besserem Kontrast, helleren Bildern und beeindruckenden Farben als je zuvor. Der Hisense-Fernseher 85U9H 8K wurde auch zum CES® 2022 Innovation Award Honoree erklärt. Diese Auszeichnung ist ein aussagekräftiger Beweis für die ernsthaften Bemühungen von Hisense um technologische Innovation.Technologischer Durchbruch – Ausbau der führenden Position von 8K bei Laserdisplay-TechnologielösungenDurch technologische Innovation führt Hisense die weltweite Laser-TV-Branche in die TriChroma-Ära und schafft den großen technischen Durchbruch von einer Auflösung von 1080P auf 2K, auf 4K und dann auf 8K beim Laser-TV. Dr. Liu Xianrong, leitender Wissenschaftler und Geschäftsführer von Hisense Laser Display Co., Ltd. erklärte, weshalb Laser TV die beste Wahl für 8K-Displays in der Wohnung ist. Der 8K-Fernseher bietet eine noch nie dagewesene Tiefe und Detailtreue und bringt damit das beste Bild auf den größten Bildschirm des weltweit ersten Laser-Fernsehers mit 8K-Auflösung.Hinsichtlich des Fokus auf die strategische Vision von Hisense für 2022 erklärte David VanderWaal, Vice President of Marketing bei Hisense America, Hisense habe sich dazu verpflichtet, das Leben von Hunderten von Millionen Menschen durch sorgfältig entworfene und gut entwickelte Produkte und Dienstleistungen einfacher, besser und unterhaltsamer zu machen. Im Jahr 2022 wird Hisense weiterhin die treibende Kraft der Innovation für die Entwicklung in den Mittelpunkt stellen, sich auf die Bedürfnisse der Benutzer konzentrieren, am Produkt als Kern und an der Industriekette als Rückgrat festhalten und den Branchenwandel durch Innovation und Verbindung vorantreiben.Video - https://www.youtube.com/watch?v=sD0X73kEDWE Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1720153/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1720154/2.jpgPressekontakt:Hisense-PR-Team,HisenseGlobal@ogilvy.com,+86-135-1278-4739Original-Content von: Hisense, übermittelt durch news aktuell