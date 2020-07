CES 2021 wird ein rundum digitales Erlebnis

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Die Consumer Technology Association (CTA)® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2869360-1&h=3949496364&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2869360-1%26h%3D2077449391%26u% 3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cta.tech%252F%26a%3DConsumer%2BTechnology%2BAssociatio n%2B(CTA)%25C2%25AE&a=Consumer+Technology+Association+(CTA)%C2%AE) gab heute bekannt, dass die CES® 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2869360-1&h=283 2701809&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2869360-1% 26h%3D43524319%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ces.tech%252F%26a%3DCES%25C2%25AE%2 B2021&a=CES%C2%AE+2021) - 6.-9. Januar 2021 - ein rundum digitales Erlebnis wird, das Aussteller, Kunden, Vordenker und die Medien aus aller Welt miteinander verbinden wird. Dieses neue Format erlaubt es Teilnehmern, das Neuste von Technologie-Vorreitern zu hören, innovative Technologien und die neusten Produkte auf dem Markt zu sehen sowie globale Unternehmen und Start-ups aus der ganzen Welt treffen."Inmitten der Pandemie und der wachsenden globalen Gesundheitsbedenken bezüglich der Ausbreitung von COVID-19 ist es einfach nicht möglich, Zehntausende von Menschen in Las Vegas Anfang Januar 2021 zusammenzubringen, um sich dort zu treffen und Geschäfte zu tätigen", sagt Gary Shapiro, der Präsident und CEO von CTA. "Technologie hat uns allen geholfen, während der Pandemie weiterhin zu arbeiten, lernen und in Kontakt zu bleiben - und diese Innovation wird uns auch dabei helfen, die CES 2021 neu zu konzipieren und die Tech-Community auf eine bedeutungsvolle Weise zusammenzubringen. Mit dem Wechsel zu einer rundum digitalen Plattform für 2021 können wir ein einzigartiges Erlebnis bieten, das unseren Ausstellern hilft, existierendes und neues Publikum anzusprechen."Die CES 2021 wird ein neues umfassendes Erlebnis, bei dem Teilnehmer immer in der ersten Reihe sitzen werden, um die neuste Technologie zu entdecken und sehen. Diese ausgesprochen personalisierte Erfahrung wird ein globales Ereignis in den Komfort und die Sicherheit Ihres Zuhauses oder Büros bringen.Die CES ist seit über 50 Jahren ein globaler Schauplatz für Innovation. Das Ziel von CTA für die CES 2021 ist es, eine einnehmende Plattform für große und kleine Firmen zu bieten, auf der sie ihre Produkte auf den Markt bringen, ihre Marken ausbauen und Partnerschaften schließen können, und das alles mit Gesundheit und Sicherheit im Vordergrund. Mitglieder der Tech-Community blühen auf, wenn sie zusammen kommen, Ideen austauschen und neue Produkte vorstellen, die unsere Zukunft prägen werden.Tagen Sie sich die erste Januarwoche im Kalender ein und halten Sie Ausschau nach weiteren aufregenden Neuigkeiten zur CES 2021. Wir planen die CES 2022 wieder in Las Vegas zu veranstalten und werden dabei die besten Elemente aus realen und digitalen Shows kombinieren.Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Bleiben Sie gesund und sicher.Informationen zur CES:CES® ist die einflussreichste Tech-Messe der Welt - die Teststrecke für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier tätigen die weltweit größten Unternehmen Geschäfte und treffen neue Partner, während die scharfsinnigsten Innovatoren auf die Bühne gehen. Die CES, in Besitz und organisiert von der Consumer Technology Association (CTA)®, bietet jeden Aspekt der Tech-Branche. 