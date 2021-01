CES 2021: Dreame Technology zeigt seine Flaggschiff-Reinigungsprodukte für Smart Home

Peking (ots/PRNewswire) - Dreame Technology (Dreame), eine weltweit führende Marke für Smart Home-Reinigung, wird auf der CES 2021 vom 11. bis 14. Januar den kabellosen Staubsauger T20 und den Roboterstaubsauger D9 für die Tiefenreinigung im Haushalt vorstellen."Die CES ist die einflussreichste Tech-Veranstaltung der Welt, auf der bahnbrechende Technologien und bahnbrechende Produkte vorgestellt werden, und sie ermöglicht es mehr Verbrauchern, die Vorteile und den Komfort des technologischen Fortschritts zu erleben", sagte Yu Hao, Gründer und CEO von Dreame. "Als technologieorientiertes Unternehmen ist Dreame bestrebt, moderne Haushalte mit intelligenten Geräten auszustatten, um den Verbrauchern einen bequemen und einfachen Lebensstil zu ermöglichen."Als erster Staubsauger, der im vergangenen September den Crowdfunding-Rekord von 1,5 Mio. USD auf Indiegogo gebrochen hat, kann der T20-Staubsauger mit einem Hochgeschwindigkeitsmotor mit 125.000 U/min eine Saugleistung von bis zu 150 AW erzeugen. Die intelligente adaptive Saugleistung kann automatisch verschiedene Bodentypen erkennen und die Saugleistung entsprechend anpassen.Das Spitzenmodell des D9 Staubsaugerroboters von Dreame kommt mit 14 revolutionären Verbesserungen für ein unvergleichliches Reinigungserlebnis. Der D9 verfügt über einen neuen Laser-Distanz-Sensor (LDS) für die Navigation und einen intelligenten SLAM-Algorithmus (Simultaneous Localization and Mapping) für eine effizientere Bahnplanung. Der Roboter kann den Raum erkennen und visuelle Karten innerhalb einer App erstellen, so dass der Benutzer den Reinigungsprozess steuern und überwachen kann.Dreame wird in diesem Jahr den T30 Staubsauger, ein robustes Modell mit einem 150.000 U/min Hochgeschwindigkeitsmotor, zusammen mit dem kabellosen Staubsauger T10 und dem Robotersauger L10 pro auf den Markt bringen."Dreame wird weitere innovative Verbraucherprodukte in der Smart-Home-Reinigungsbranche einführen, indem wir die unendlichen Möglichkeiten der Technologie erkunden. Es ist unsere Mission, mehr Menschen auf der ganzen Welt mit leistungsstarker Reinigungstechnologie zu versorgen", sagt Yu Hao.Klicken Sie hier (https://digital.ces.tech/home), um die offizielle CES Seite zu besuchen.Informationen zu DreameDreame Technology wurde 2015 gegründet und ist eine innovative Marke für Verbraucherprodukte mit der Vision, die Lebensqualität der Nutzer weltweit zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf leistungsstarken Reinigungsgeräten liegt.Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/dreametechnology/), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech).Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dreame-technology.com (https://www.dreame-technology.com/).Pressekontakt:Chaonan QuE-Mail: pr@dreame.techTel.: 400-875-9511Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1397280/ces.jpgOriginal-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuell