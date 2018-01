CES 2018: Samsung stellt digitales Flipchart vor / Flip: Meetingräume werden endlich digital (FOTO)

Schwalbach/Ts. (ots) -- Revolution im Meetingraum: Samsung Flip soll analoge Flipchartsablösen- Problemlöser: nie wieder leere Stifte, nie wieder Flipchartsabfotografieren- Digitalisierung im Büro: Samsung erweitert Portfolio uminteraktives hochauflösendes Flipchart mit 55" BilddiagonaleMit dem Debüt des neuen digitalen Flipcharts Samsung Flip auf derCES 2018 stellt Samsung Electronics ein weiteres Gerät für das Büroder Zukunft vor. Das interaktive Produkt soll analoge Flipchartsablösen, denn es kann, was auch schon sein historischer Vorgängerkann. Nur eben näher an der Perfektion: Das Papier geht nicht mehraus, Stifte trocknen nicht mehr ein, Meeting-Dokumentationen müssennicht mehr abfotografiert oder aufgerollt transportiert werden. Flipist ein Problemlöser, und zwar für jeden Meetingraum.Wer auf ein Samsung Flip schreibt, braucht dazu keinen speziellenStift. Schreiben funktioniert nahezu mit jedem Gegenstand - vomEssstäbchen bis zum Zahnstocher oder zur Not auch mit einemFingernagel. Korrekturen sind ebenfalls schnell umgesetzt: FalscheTextpassagen oder Zeichnungen einfach mit einem Finger oder derHandfläche wegwischen und überschreiben. Das Display stellt bis zu 20Seiten pro digitaler Papierrolle zur Verfügung. Anstatt umzublätternwird in Zukunft einfach gescrollt. Mehrere dieser digitalenPapierrollen können auf dem Gerät abgespeichert oder auf einemUSB-Stick einfach mitgenommen werden. Das Abfotografieren vonFlipcharts ist nicht mehr erforderlich. Durch das Abspeichern vonInhalten wird es Anwendern zudem leicht gemacht, diese späterabzurufen und wieder- oder weiterzuverwenden. Das Samsung Flip kannauf dem dazugehörigen Ständer aus dem Hochformat auch ins Querformatgedreht werden und steht dann als normaler Meetingraum-Bildschirm zurVerfügung. Für Diskussionsrunden oder Meetings mitPräsentationscharakter kann das Samsung Flip bei Bedarf natürlichauch über eine Wandhalterung an der Wand angebracht werden.AnschlussmöglichkeitenSamsung Flip ermöglicht es, Meetinginhalte einfach zustrukturieren, zu bearbeiten und diese im Nachgang zusammenzufassen.Es ist als digitaler Ersatz für klassische Flipcharts gedacht. Trotzdieser Haupteigenschaft bietet Flip einige leicht bedienbareAnschlussmöglichkeiten für mobile Endgeräte an. Verbindungen überWLAN und USB sind beispielsweise Standard. Die integrierteScreen-Sharing-Funktion ermöglicht auch eine direkteBildschirmübertragung von kompatiblen PCs, Smartphones oder Tabletsdirekt auf das Samsung Flip.Einfaches Daten-Sharing bei hoher DatensicherheitMühsame Mitschriften und händische Protokolle waren gestern: zumEnde eines jeden Meetings kann das Samsung Flip alle Inhalte sicherim Gerät speichern, wo sie auch durch einen PIN abgesichert werdenkönnen. Somit können nur berechtigte Nutzer auf Meeting-Dateienzugreifen. Besprechungsteilnehmer können Inhalte einfach über einenUSB-Stick herunterladen oder per E-Mail teilen."Zusammengefasst ist Samsung Flip der Start in die digitaleRevolution der Meetingräume. Flip kann das, was auch analoge,papierbasierte Flipcharts können. Nur eben ohne die vielenklassischen Nachteile und je nach Anwendung und Bedarf auch mehr", soMartin Groß, Head of Product Marketing IT Display bei SamsungElectronics GmbH. "Nie wieder Flipcharts ohne Papier, nie wiederÄrger über leere oder vergessene Filzstifte, nie wieder Flipchartsabfotografieren: Samsung Flip, das neue Flipchart."Das Samsung Flip mit der Energieeffizienzklasse A (auf einer Skalavon A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)) ist ab EndeJanuar in Deutschland auf Anfrage verfügbar. Interessierte haben imZeitraum zwischen 9. und 12. Januar die Möglichkeit, Flip live zuerleben. Auf der CES 2018 am Samsung Stand #15006, auf Level 1 derCentral Hall im Las Vegas Convention Center.Weitere Informationen sowie hochauflösendes Bildmaterial findenSie unter: http://ots.de/2ZgTWÜber Samsung ElectronicsSamsung Electronics Co., Ltd. inspiriert Menschen und gestaltetdie Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser Leben verbessern.Das Unternehmen verändert die Welt von Fernsehern, Smartphones,Wearables, Tablets, Haushaltsgeräten, Netzwerk-Systemen, Speicher-,Halbleiter- und LED-Produkten. Entdecken Sie die neuesten Nachrichtenim Samsung Newsroom unter https://news.samsung.com/de.Pressekontakt:Pressekontakt SamsungIT DisplaySamsung Electronics GmbHSebastian BomsCorporate MarketingAm Kronberger Hang 665824 Schwalbach / Ts.sebastian.boms@samsung.dePressekontakt AgenturIT DisplayBurson-Marsteller GmbHAmelie Mayer-QuienKleyerstraße 1960326 Frankfurt am Main069 / 2380 967samsung.it@burson-marsteller.deOriginal-Content von: Samsung Electronics GmbH, übermittelt durch news aktuell