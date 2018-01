Der CEO von Riot Blockchain hat gerade eine Menge Aktien verkauft

Niemand kennt ein Unternehmen besser als seine Insider. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass die Kurse, zu denen Unternehmen und ihre Insider Aktien kaufen und verkaufen, einen Hinweis auf den wahren Wert eines Unternehmens geben.

Der erste Hinweis für die Aktionäre von Riot Blockchain (WKN:A2H51D) kam am 18. Dezember. Das Unternehmen kündigte eine Vereinbarung an, 37 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe von Aktien und Optionsscheinen mit einem großen Abschlag auf den damaligen Aktienkurs aufzunehmen. Das sagt viel darüber aus, was die Aktie wirklich wert ist.

Irgendwie stiegen die Aktien nach diesen Nachrichten, vielleicht, weil eine Kapitalerhöhung – egal wie niedrig der Kurs von 22,50 US-Dollar auch erscheinen mag – Riot den Anschein von Legitimität gab.

Aber der Markt wird die jüngsten Insiderverkäufe wahrscheinlich mit Skepsis betrachten.

Ein Insider wirft seine Aktien ab

Kurz vor einem Feiertagswochenende und zwei Tage nach der Ankündigung des Unternehmens, die Hauptversammlung auf Februar zu vertagen, reichte der Vorstandsvorsitzende von Riot Blockchain, John R. O’Rourke III, das Formular 4 bei der SEC ein, in dem er und seine Unternehmen, ATG Capital LLC, 30.383 Aktien von Riot am 29. Dezember verkauften.

Art der Aktie Anzahl der verkauften Aktien Durchschnittlicher Verkaufskurs Persönlich gehaltene Stammaktien 19.583 28,45 Von ATG Capital LLC gehaltene Stammaktien 10.800 28,90 gesamt (gewichteter Durchschnitt) 30.383 28,61

QUELLE: FORMULAR 4 EINREICHUNG, SUMME UND GEWICHTETER DURCHSCHNITT VOM AUTOR BERECHNET.

Diese Verkäufe sind wesentlich und repräsentieren etwa 37 % der Aktien, die er und ATG Capital vor den Transaktionen besaßen oder bald kontrollieren würden.

O’Rourke hält jetzt 12.500 Aktien über ATG Capital LLC, zusätzlich zu 39.500 Aktien im eigenen Namen, die er derzeit besitzt oder in den nächsten 60 Tagen aus seiner Funktion als Chief Executive Officer von Riot erhalten wird. (O’Rourke erhielt 344.000 gesperrte Aktien, die in 24 monatlichen Raten ausübbar sind, als er im November CEO wurde.)

Schlechte Nachrichten verstecken

Diese Verkäufe wurden merkwürdigerweise zeitlich festgelegt. O’Rourke verkaufte seine Aktien und reichte das Formular 4 nach Börsenschluss vor dem großen Feiertagswochenende ein, als die meisten Anleger eher an ihre Silvesterpläne als an ihre Investmentportfolios denken würden.

Die Analysten, Journalisten und Politologen bezeichnen diese Aktivität als „Freitagabend-Dump“, eine weit verbreitete Praxis, die ansonsten aktuelle Informationen zu einem Zeitpunkt freigibt, an dem die Menschen am wenigsten darauf achten. Eine Studie aus dem Jahr 2005 ergab, dass „Freitagsankündigungen mit einer um 20 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit negative Ergebnisse aufweisen als Ankündigungen an anderen Wochentagen“. Insiderverkäufe passen sicher in die Kategorie „Negativ“.

O’Rourke hat allen Grund, in aller Stille zu verkaufen. Zusammen mit Riots tief diskontierter Eigenkapitalerhöhung zu Beginn dieses Monats lassen seine Verkäufe vermuten, dass die jüngsten Kurse besser für den Verkauf seiner Aktien sind als für eine Kauf. Interessant ist für mich auch, dass O’Rourke vor einer verschobenen Hauptversammlung verkauft, in der Riot die Aktionäre um das Recht bittet, weitere 750.000 Aktien in den Bonuspool des Unternehmens für Insider aufzunehmen.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



The Motley Fool hat von keinem der genannten Titel eine Position.

Dieser Artikel wurde von Jordanien Wathen auf Englisch verfasst und wurde am 2.1.2017 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.