CEO von Poda informiert über Neuigkeiten aus dem Markt für Heiztabak

Quelle: IRW Press

NR re amended royalty agmt (D0018699.DOCX;1)

Vancouver, British Columbia, 21. Juli 2021 – PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. („PODA“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC PINK: PODAF) freut sich, über die aktuelle Situation am Weltmarkt für Heiztabak aus Sicht von CEO Ryan Selby zu berichten.

CEO Ryan Selby sagt dazu Folgendes: „Angesichts des immer größeren Augenmerks auf risikoreduzierte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung