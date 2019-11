Der CEO von Apple deutet auf eine wesentliche Änderung des Geschäftsmodells hin

Das iPhone macht im Allgemeinen mindestens die Hälfte der Einnahmen von Apple (WKN:865985) aus, und das Smartphone hat Probleme. Im letzten Quartal war der Umsatz des wichtigen Segments schon wieder rückläufig.

CEO Tim Cook versuchte, das während der Verkündung der Ergebnisse zum vierten Quartal positiv zu sehen. “Die iPhone-Einnahmen im Septemberquartal betrugen 33 Mrd. US-Dollar”, sagte er. “Dieser Rückgang um 9 % gegenüber dem Vorjahr ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Rückgang um 15 % in den ersten drei Quartalen.”

Dennoch machten die Einnahmen aus dem iPhone mehr als die Hälfte der gesamten Q4-Einnahmen von Apple in Höhe von 64 Mrd. US-Dollar aus. Das Unternehmen verzeichnete ein Wachstum von 17 % im Non-iPhone-Geschäft, wobei der Serviceumsatz um 18 % und die Wearables um “weit über 50 %” wuchsen, wie Cook während der Telefonkonferenz sagte. Das sind positive Nachrichten, aber es wird überschattet von dem Rückgang der iPhone-Einnahmen. Aber auch hier könnte Cook einen Plan haben.

Apple hat bisher nur am Rande Abonnementdienste angeboten, nämlich Apple Music Service und neuere Dienste wie Apple News+, Apple Arcade und Apple TV+. Das kann sich ändern. Immerhin hat Cook die Idee, ein iPhone mit anderen Diensten zu bündeln, nicht abgelehnt, als ein Analyst die Frage gestellt hatte.

Toni Sacconaghi sagte während der Telefonkonferenz:

In Bezug auf Hardware als Service oder als Bundle, wenn man so will, gibt es heute Kunden, die Hardware im Wesentlichen als ein Abo ansehen, weil sie sich an Upgrades gewohnt haben. Daher denke ich, dass wir in Zukunft in dieser Hinsicht überproportionales Wachstum sehen werden. Daher versuchen wir, es für die Menschen einfacher zu machen, diese Art von monatlichen Finanzierungen zu bekommen.