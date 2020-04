CEO von Activision Blizzard: Die meisten unserer Spiele mit Rekord-Engagement

Weitere Suchergebnisse zu "Activision Blizzard":

Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard (WKN:A0Q4K4), erschien letzte Woche in der Squawk Box von CNBC, um die Schritte zu besprechen, die der Spielehersteller unternimmt, um seinen Mitarbeitern während der COVID-19-Pandemie zu helfen. Kotick bot auch einige Updates zur geschäftlichen Situation an.

“Die meisten unserer Spiele verzeichnen ein Rekord-Engagement”, sagte er. Call of Duty veröffentlichte im März eine neue Free-to-Play-Version, Warzone, die bereits 50 Millionen Spieler angezogen hat. Damit ist das Unternehmen auf Kurs, um bald einen Anstieg der monatlich aktiven Nutzer zu melden.

Hält sich besser als die meisten

Das ist keine Situation zum Feiern. Wie Kotick sagte: “Niemand gewinnt in einer Situation wie dieser. Aber das höhere Maß an Engagement, das Activision und andere Spieleproduzenten jetzt wahrscheinlich sehen, spricht für den Wert, den diese Unternehmen in diesem Umfeld bieten.

Zum Zeitpunkt des Interviews erreichte dieser Wachstumswert ein 52-Wochen-Hoch von 64 US-Dollar, während der Markt insgesamt rückläufig war. Die Investoren wetten darauf, dass Activision angesichts der zusätzlichen Zeit, die den Menschen zum Spielen von Online-Spielen zur Verfügung steht, kurzfristig gut dastehen wird.

“In Zeiten wie diesen, in denen die Menschen zu Hause sind, bekommen sie definitiv die Freude und das Gefühl der Kameradschaft”, sagte Kotick und hob die sozialen Erfahrungen hervor, die Activision Blizzards Spiele bieten. Er sagte auch, dass Menschen zurückkehren, die schon eine Weile keine Spiele mehr gespielt haben, und “viele neue Spieler kommen zum ersten Mal zu uns.”

Activision Blizzard beendete das Jahr 2019 mit 409 Millionen aktiven Spielern bei all seinen Spielen. “Diese Zahl wird wahrscheinlich noch höher sein, wenn wir uns dem Ende [des Jahres] nähern”, sagte Kotick.

