Der CEO dieser Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite sieht sich bestens für Inflation gewappnet

Für eine Top-Aktie im Bereich der Dividendenaktien ist es jetzt entscheidend, für die Inflation gewappnet zu sein. Es geht um mehr als bloß die Ertragslage. Auch das Geschäftsmodell sollte idealerweise einen Schutz liefern und die Verschuldung nicht zu teuer sein.

Der CEO eines REITs hat sich nun jedenfalls dazu geäußert, dass sein Real Estate Investment Trust hervorragend für Inflation gerüstet sei. Es ist der von W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Blicken wir auf seine Äußerungen in seinem diesjährigen Brief an die Aktionäre, die das womöglich unterstreichen können.

W. P. Carey: Top-Aktie, die gegen Inflation gerüstet ist?

Der CEO von W. P. Carey, Jason Fox, spricht in seinem Brief an die Aktionäre das Thema Inflation direkt an. Man sei, auch im Hinblick auf die Diversifikation durch mehrere Branchen, gut gerüstet, um diese Phase zu meistern. Aber es bleibt zum Glück nicht bei dieser oberflächlichen Bestandsaufnahme.

Fox spricht einen wichtigen Schutz gegen die Teuerung an. W. P. Carey habe in 59 % seiner Mietverträge Klauseln eingebaut, die sich auf den Verbraucherpreisindex bei der jährlichen Mietsteigerung beziehen. Das heißt, dass diese 59 % der Immobilien in Zeiten der Inflation mit höheren Umsätzen und Funds from Operations einen Ausgleich schaffen sollten, was jetzt einen starken Rückhalt geben sollte. Ohne Zweifel ist es sehr weitsichtig vom Management gewesen, in sehr vielen Fällen auf diese Vertragsstruktur zu setzen. Wobei die Top-Aktie in den übrigen Fällen auf fixe Mieterhöhungen setzt. Bei den letzten Neuvermietungen betrug dieser Wert 2,3 % p. a., wobei die Teuerungsrate derzeit höher liegt.

Trotzdem können wir in Summe von einem Ausgleich für W. P. Carey sprechen. Vielleicht nicht in Gänze und durch das ganze Immobilienportfolio. Aber doch zu einem sehr großen, essenziellen Teil. Das kann für Investoren durchaus einen entscheidenden Unterschied machen.

5 % Dividendenrendite und Dividendenwachstum …?

Dem Management von W. P. Carey dürfte in unsicheren Zeiten an einer stabilen Dividende gelegen sein. Die Top-Aktie mit der tadellosen Dividendenhistorie erhöhte vermutlich auch deshalb eher zaghaft die letzte Quartalsausschüttung. Trotzdem gibt es bei 1,057 US-Dollar und einem Aktienkurs von 81,66 US-Dollar noch fast 5,2 % Dividendenrendite.

Auch das kann ein Bestandteil zu einem gewissen Inflationsschutz sein. Aber vor allem ein stärkeres Dividendenwachstum wäre langfristig der Schlüssel zum Erfolg, wenn es um einen Ausgleich der Teuerung geht. Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 16 ist die Bewertung jedenfalls auch nicht zu teuer. Das kann ebenfalls eine Top-Aktie ausmachen, die gegen die Inflation schützt. Oder ihr zumindest etwas entgegensetzt.

