CEO Dr. Neumann eröffnet Opel-Stand auf dem Genfer Automobilsalon (FOTO)

Rüsselsheim/Genf (ots) -- Neue Möglichkeiten: Opel und Vauxhall künftig unter dem Dach derPSA-Gruppe- Gute Zusammenarbeit: Vorstellung des bereits mit PSAentwickelten Opel Crossland X- Starkes Duo: Weltpremiere von Opel Insignia Grand Sport undSports TourerHeute Vormittag eröffnete Dr. Karl-Thomas Neumann den Messestandvon Opel und Vauxhall auf dem 87. Genfer Automobilsalon (7. bis 19.März). Der Opel Group CEO sprach vor etwa 400 internationalenJournalisten über die am Vortag in Paris verkündete Allianz mit derPSA-Gruppe. Später präsentierte er das bereits gemeinsam mit PSAentwickelte Crossover-Modell Opel Crossland X. Schließlich gab es dieWeltpremiere der zweiten Insignia-Generation. Dr. Neumann enthülltegemeinsam mit Design-Chef Mark Adams die fünftürige LimousineInsignia Grand Sport sowie den geräumigem Kombi Insignia SportsTourer. Die gesamte Pressekonferenz wurde im Livestream übertragenund ist auf der Medienplattform GOMEX Newsroom jederzeit abrufbar.Die komplette Pressemappe zu den Opel-Neuheiten von Genf findet sichbei media.opel.de.Opel-Chef Dr. Neumann sprach heute über die neuen Möglichkeitender Marke unter dem Dach der PSA-Gruppe: "Wir haben jetzt die Chance,einen wirklichen europäischen Champion zu schaffen. Wir werden vonder neuen Größe profitieren, aber auch von einer gemeinsamenFahrzeugentwicklung und der Stärke zweier Unternehmen mit hochmotivierten und hoch qualifizierten Mitarbeitern."Seit vier Jahren arbeiten Opel und PSA bereits eng zusammen. InGenf präsentierte Opel-Chef Dr. Neumann mit dem stylishen Crossland Xdas gelungene erste Ergebnis aus einer gemeinsamenFahrzeugentwicklung.Neuer Opel Crossland X: Stylish für die City, lässig wie ein SUVDer Crossland X ist das zweite Mitglied der Opel-Familie mit dem Xim Namen. Ist der Opel Mokka X ein typisches SUV mit der Option einesAllradantriebs für gelegentliche Ausflüge ins Gelände, so ist derneue Opel Crossland X mit seinen knackigen Außenmaßen sowie reichlichPlatz im Inneren prädestiniert für die Stadt - und dabei geräumig undkomfortabel für die Urlaubsfahrt. Bei einer Fahrzeuglänge von 4,21Meter ist der Crossland X 16 Zentimeter kürzer als ein Opel Astra undzugleich zehn Zentimeter höher: Die Passagiere genießen eine erhöhteSitzposition und die damit verbundene gute Übersicht. Sie profitierenvon Top-Innovationen, die den Alltag sicherer und einfacher machen.Innovative LED-Scheinwerfer, ein Head-up-Display und die180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera sowie zahlreicheFahrerassistenzsysteme sind nur einige Beispiele. Dazu kommt bestedigitale Vernetzung dank Opel OnStar sowie moderner - Apple CarPlayund Android Auto kompatibler - IntelliLink-Infotainment-Technologie.Das neue Flaggschiff: Weltpremiere für den Opel Insignia der neuenGenerationDer komplett neukonstruierte Opel Insignia ist extrem gut in Form:sportlich im Stile eines großen Coupés, geräumig ohne Kompromisse undvorbildlich sicher, wie es sich für ein echtes Flaggschiff gehört.Die zweite Insignia-Generation überzeugt mit ihrerWohlfühl-Atmosphäre sowie Hightech-Lösungen vom Opel IntelliLux LED®Matrix-Licht über modernste Fahrerassistenz-Systeme wie dem aktivenSpurhalte-Assistenten mit automatischer Lenkkorrektur bis hin zumcoolen Head-up-Display. Darüber hinaus bietet der neue Insignia eineOpel-typisch erstklassige Vernetzung mit Smartphone-Integration, diejetzt um eine Parkplatzsuche(1) und den Booking-Service(2) beimpersönlichen Assistenten Opel OnStar erweitert wird. Erstmals gibt eseine 360-Grad-Rundumkamera, ein Achtstufen-Automatikgetriebe, sowieden intelligenten Allradantrieb mit Torque Vectoring (radindividuelleKraftverteilung). Im Zusammenspiel mit hocheffizienten neuenTurbomotoren, bis zu 200 Kilogramm Gewichtsersparnis je nach Varianteund einer tieferen Sitzposition vermitteln die neuen Insignia GrandSport und Insignia Sports Tourer ein direkteres Fahrgefühl denn je.Leichter und spürbar dynamischer bietet der neue Insignia einfachFahrspaß pur.(1) Via Parkopedia.(2) Via Booking.com. Email-Adresse und Kreditkarte werdenbenötigt.