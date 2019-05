CEM Corporation bringt neue zukunftsweisende Technologie zur Umgestaltung und Vereinfachung des Mikrowellenaufschlusses auf den Markt

Matthews, North Carolina (ots/PRNewswire) - CEM Corporation, derführende Anbieter von Mikrowellenaufschlussystemen, gibt den neustenDurchbruch in der Gefäßtechnologie bekannt, wodurch der gesamteAufschlussprozess erheblich vereinfacht und verbessert wird. DieTechnologie ermöglicht den Einsatz einfacher Einweg-Glasgefäßewährend des gesamten Vorgangs der Probenvorbereitung - von der Waagebis zum Analysegerät. Dazu gehört das Wiegen, derMikrowellenaufschluss, die Verdünnung und die Übertragung auf einenICP-Autosampler zur Analyse. Die Einweg-Glasgefäße ersparen diezeitaufwändige Reinigung der Teflon® MARS 6 Gefäße und schützen sievor Verunreinigungen beim Chargenwechsel, insbesondere beiverschmutzten unbekannten Proben. Für diese neue innovativeGefäßtechnologie mit iWave-Temperaturmessung und einer neuen,doppeltwirkenden Belüftungs- und Wiederverschlusstechnik sindweltweite Patentanmeldungen in Bearbeitung."CEM war das erste Unternehmen, das vor über 35 JahrenMikrowellenaufschlusssysteme kommerzialisierte, und wir setzenweiterhin auf Innovation und die Weiterentwicklung dieserTechnologie, um die Bedürfnisse unserer globalen Kunden besser zuerfüllen. Die neue Technologie wird den Mikrowellenaufschlussweltweit revolutionieren", so Michael J. Collins, Präsident und CEOvon CEM Corporation. "Sie vereinfacht den Vorgang erheblich, weilProbentransfer und Gefäßsäuberung unnötig werden. Sie ersetztaußerdem die alte Technologie für Einweg-Gefäße, die Hochdruckerfordert, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, und die in derRegel nur einen begrenzten Durchsatz von 5 Proben bei einerDurchlaufzeit von 1 ½ Stunden aufweist. Die neue Technologie, dieeine einmalige Doppelbelüftungs- und Wiederverschlussfunktion nutzt,eliminiert jede Möglichkeit einer Kreuzkontamination bei mäßigemDruck und bietet einen Durchsatz von 24 Proben in einerGesamtdurchlaufzeit von weniger als 1 Stunde."Dieser neue vereinfachte Prozess wird erwartungsgemäß die Nutzungdes Mikrowellenausschlusses in der Elementanalyse erheblichverstärken. Die Einweg-Gefäße ermöglichen es den Kunden im BereichBlockaufschlusstechnik, die Mikrowellentechnologie zurProbenvorbereitung einzusetzen. So wird die Aufschlussdauer von 3-4Stunden auf weniger als 1 Stunde bei vergleichbarem Durchsatzreduziert.CEM Corporation, ein Privatunternehmen mit Sitz in Matthews, NorthCarolina, ist ein führender Anbieter von Laborinstrumenten. DasUnternehmen hat Tochtergesellschaften in Großbritannien, Deutschland,Italien, Frankreich und Japan sowie ein globales Netz vonVertriebspartnern. CEM entwickelt und produziert Systeme für den LifeSciences-Bereich, analytische Labors und Verarbeitungsanlagen inaller Welt.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/887824/Disposable_Glass_Vessel.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/585024/CEM_CORPORATION_LOGO.jpgPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an CEM Corporation:Bob LockermanAnalytical Product ManagerBob.Lockerman@cem.comTel.: (704) 821-7015 ext 1123Leanne AndersonTechnical Marketing ManagerLeanne.Anderson@cem.comTel.: (704) 821-7015 ext 1267Original-Content von: CEM Corporation, übermittelt durch news aktuell