"CEL"-Token von Celsius Network wird auf der HitBTC Exchange gelistet

Das CEL-Token war früher in diesem Jahr bereits auf Liquid.com,IDEX und Switcheo gelistet wordenLondon (ots/PRNewswire) - Celsius Network (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2600994-1&h=3902765785&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2600994-1%26h%3D2782312707%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcelsius.network%252F%26a%3DCelsius%2BNetwork&a=Celsius+Network) (https://celsius.network/), die branchenführende Plattformfür Kryptowährungen, gibt heute das Listing seines "CEL"-Tokens aufder HitBTC Exchange (https://www.hitbtc.com/) bekannt - einer derfortschrittlichsten Kryptobörsen, die es heute im Markt gibt und dieihren Nutzern eine Vielzahl robuster Optionen für den Kryptohandelbietet."CEL" ist ein Blockchain-basiertes ERC20-Token mitUtility-Merkmalen, die es Inhabern von Kryptowährungen ermöglichen,über die Celsius-App auf Finanzfunktionen und -dienstleistungenzuzugreifen - alle dafür konzipiert, nach den besten Interessen desNutzers zu handeln. Nutzer der Dienstleistungen von Celsius könnenauf Kryptoeinlagen bis zu 12 Prozent effektiven Jahreszins verdienenund können ihre Coins als Sicherheit hinterlegen, um ein US-Dollar-oder Stablecoin-Darlehen für schon 3,47 Prozent zu erhalten.Anders als traditionelle Banken zielt Celsius darauf ab, dasBanking, wie wir es kennen, grundlegend zu verändern. Es setztBlockchain-Technologie dafür ein, statt nach den besten Interessender Anteilseigner nach denen der Einleger zu handeln. Celsius Networkschüttet bis zu 80 Prozent seiner Gesamterlöse in Form wöchentlicherZinserträge an seine Einleger aus. Bis heute hat es seiner Communityüber 4 Millionen US-Dollar ausgezahlt - mehr als alle anderenPlattformen für Kryptowährungen zusammen."Unser Ziel ist es, die nächsten hundert Millionen ins Segment derKryptowährungen zu bringen", so Alex Mashinsky, CEO von CelsiusNetwork. "HitBTC nutzt innovative Technologie, die den Handel mitKryptowährungen leichter, sicherer und zugänglicher macht als jezuvor. Das Listing des CEL-Tokens auf HitBTC wird dazu beitragen,Millionen Menschen in aller Welt faire und lohnendeFinanzdienstleistungen verfügbar zu machen."CEL-Token können auf Liquid.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2600994-1&h=834818857&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2600994-1%26h%3D3861893846%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapp.liquid.com%252Fexchange%252FCELETH%26a%3DLiquid.com&a=Liquid.com), IDEX (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2600994-1&h=679727885&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2600994-1%26h%3D4288648956%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fidex.market%252Feth%252Fcel%26a%3DIDEX&a=IDEX), Switcheo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2600994-1&h=2186859357&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2600994-1%26h%3D2423505973%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fswitcheo.exchange%252Fmarkets%252FCEL_ETH%26a%3DSwitcheo&a=Switcheo)und HitBTC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2600994-1&h=3595851854&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2600994-1%26h%3D2222488680%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hitbtc.com%252F%26a%3DHitBTC&a=HitBTC) erworben werden.Informationen zu Celsius NetworkCelsius Network geht auf den Finanzbedarf heutiger Konsumenten inaller Welt ein, indem es hohe Zinserträge und kostengünstige Darlehenanbietet - zugänglich über eine Mobil-App. Das Unternehmen baut aufder Überzeugung auf, dass Finanzdienstleistungen sich nur an denbesten Interessen der Einleger-Community ausrichten sollten. Celsiusist eine Blockchain-basierte Marktplattform. Die Mitgliedschaft aufdieser verschafft den Nutzern Zugang zu kuratiertenFinanzdienstleistungen, die von traditionellen Finanzinstitutionennicht angeboten werden. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.celsius.network.Pressekontakt:John Hyatt, 720-951-2080, johnh@dittopr.coOriginal-Content von: Celsius Network, übermittelt durch news aktuell