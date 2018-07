CEL-SCI: Wie reagieren Sie darauf?

Für die Aktie CEL-SCI stehen per 24.07.2018 0,89 USD an der Heimatbörse NYSEAmerican zu Buche. CEL-SCI zählt zum Segment "Biotechnologie".Die Aussichten für CEL-SCI haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die CEL-SCI derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,96 USD, womit der Kurs der Aktie (0,89 USD) um -54,59 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,25 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -60,44 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

