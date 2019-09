CEIBS startet Kampagne für die MBA-Zulassung mit einem Tag der offenen Tür

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die CEIBS hat ihre Zulassungskampagnefür den MBA-Studiengang 2022 für potenzielle Studierende an einem Tagder offenen Tür mit einer MBA-Sondervorlesung gestartet. DieVeranstaltung, die im Sinopec Auditorium auf dem Campus stattfand,zog über 300 Zuhörer an, womit dies die bestbesuchte Veranstaltungdieser Art der vergangenen Jahre war.Die Veranstaltung umschloss eine Einführungspräsentation zumMBA-Programm, eine Fragerunde, eine Campustour und einen Hauptvortragvon Richard Carney, Assistenzprofessor für Strategie an der CEIBS,mit dem Titel The Biggest Change to the Global Economy in 200 Years:Opportunities and Risks (etwa: Die größte Veränderung in derWeltwirtschaft in den letzten 200 Jahren: Möglichkeiten und Risiken).Prof. Carney sprach über die wachsende Bedeutung der Schwellenländerin der globalen wirtschaftspolitischen Landschaft sowie über ChinasVorstoß ins Zentrum der Weltwirtschaft mit derBelt-and-Road-Initiative. Er veranschaulichte den Inhalt seinerVorlesung mit zwei Fallbeispielen: der"China-Weißrussland-Industriepark" und "Dschibuti - das Singapur vonAfrika". Die Vorlesung war ein Exzerpt von einem der 50 Wahlfächer,die im Rahmen des MBA-Programms der CEIBS angeboten werden.Frank Liu schloss sein Studium in den USA ab und ist nunangehender Unternehmer im Bildungssektor. Er hofft, sich zu einer der180 auserlesenen Personen zählen zu dürfen, die für den CEIBSMBA-Jahrgang 2022 angenommen werden. "Als Unternehmensgründer mussich mich ständig weiterentwickeln", erklärt er. "Der Stundenplan, derLehrkörper und das starke Netzwerk der CEIBS sowie die Unterstützungdurch eLab, der Start-up-Inkubator der Schule, und dasMentoring-Programm werden mein Vorhaben erfolgreicher gestalten."Das CEIBS MBA-Programm, für das in den letzten Jahren zunehmendviele Bewerbungen eingegangen sind, insbesondere aus dem Ausland,belegt den fünften Platz auf der globalen MBA-Rangliste der FinancialTimes für 2019. "Obwohl wir eine junge Lehreinrichtung sind, konntenwir uns auf der Rangliste den fünften Platz sichern", kommentierteJuan Fernandez, Direktor für das MBA-Programm der CEIBS. "Das wareine sehr starke Leistung, die dank der hervorragenden Studierendenund des großartigen Lehrerkollegiums möglich war. Das ist, was dieCEIBS ausmacht."Im Zuge des aktuellen Zulassungszeitraums wird dasMBA-Zulassungsteam der CEIBS eine Reihe anstehender Veranstaltungenin Shanghai, Peking, Shenzhen, Guangzhou, Wuhan, Suzhou, Hangzhou,Nanjing und Xi'an ausrichten. Die CEIBS wird ebenfalls an MBA-Tourenteilnehmen und die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch in Toronto,Sydney, New York, London, Taipeh, Seoul, Boston, Mailand, Rom, Paris,Frankfurt, Tokio, Hongkong, Bangkok, Singapur, Kuala Lumpur, Jakarta,Neu Delhi, Bangalore und Manila bieten. Mehr Informationen zu diesenund weiteren CEIBS-Veranstaltungen finden Sie hier (http://www.ceibs.edu/media/events?field_event_category_tid=122&PRInternational).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/972043/CEIBS_campus.jpgPressekontakt:Michael Thede+86-21-2890-5987tmichael@ceibs.eduOriginal-Content von: China Europe International Business School (CEIBS), übermittelt durch news aktuell