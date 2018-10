CEIBS Global EMBA auf Platz #5 im Financial Times Ranking

- das am besten bewertete "Stand-alone-Programm"Shanghai (ots/PRNewswire) - Der Global Executive MBA der ChinaEurope International Business School (CEIBS) ist im Ranking derFinancial Times für die 100 besten EMBA-Programme der Welt im Jahr2018 um neun Plätze auf Platz 5 geklettert. Dies ist das zweiteCEIBS-Programm, das die FT in diesem Jahr in die Top 10 gesetzt hat.Im Januar belegte der CEIBS MBA Platz 8 weltweit und Platz 1 inAsien. Damit ist CEIBS die erste asiatische Schule mit zweiProgrammen, die in den Top 10 der FT gelistet sind. Im EMBA-Ranking,das heute veröffentlicht wurde, ist das CEIBS Global EMBA auch das amhöchsten eingestufte Stand-alone-Programm. Alle vier darüberliegenden Programme sind Kooperationen zwischen mindestens zweiSchulen, deren kombinierte Daten in die Ergebnisse eingeflossen sind.Wie das Ranking zeigt, bietet der unabhängig angebotene CEIBS GlobalEMBA den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine zunehmendinternationale und äußerst vielfältige Erfahrung. Der Grund liegt inder erstklassigen Aus- und Weiterbildung, die auf der durch CEIBSvorangetriebenen Forschung beruht und einen positiven Effekt auf dieQualität der Schule hat."Diese Ergebnisse bestätigen, dass wir ein weltweitwettbewerbsfähiges Programm anbieten", sagte CEIBS-Präsident LiMingjun auf die Neuigkeiten. "Wir werden unsere Anstrengungenverstärken, um den Bedürfnissen unserer Studenten und auch denjenigenvon sozial verantwortlichen Wirtschaftsführern, die letztlich dieWeltwirtschaft beeinflussen, zu entsprechen."Das jährliche FT-Ranking der EMBA-Programme wird von den BusinessSchools auf der ganzen Welt geachtet und hochgeschätzt.Zusammengestellt wird das Ranking jedes Jahr vor allem aus Umfragenvon Klassen, die drei Jahre zuvor abgeschlossen haben. CEIBS fünfterPlatz ist ein historischer Höchstwert und für den EMBA die besteRangierung, die je ein CEIBS Programm erreicht hat. Plätze gut machteder CEIBS Global EMBA dank Verbesserungen in 9 der 16 im Rankingverwendeten Kriterien. Dazu zählen etwa stärkere Leistungen in denBereichen des Programms, die konkrete Auswirkungen auf dieBerufslaufbahn von Hochschulabsolventen haben sowie ganz generell dieVielfalt des Programms.Der CEIBS Global EMBA vergrößert auch weiterhin seinen Anteil aninternationalen Studenten. Da wir unsere multinationalenTeilnehmerinnen und Teilnehmer an verschiedenen Orten auf der Weltunterrichten, haben wir ganz konkret die Möglichkeiten, die Art, wiesie der Welt begegnen, positiv zu verändern. Core-Kurse an denStandorten in Shanghai, Accra und Zürich werden durch sieben globaleWahlmodule in sieben Ländern auf fünf Kontinenten ergänzt. DasProgramm ist somit auch ein integraler Bestandteil der breiterenGlobalisierungsstrategie der Schule."Unser Global EMBA, der auf Platz fünf der Welt liegt, ist derendgültige Beweis dafür, dass das einzigartige Modell des Programmsfunktioniert", sagte der Vizepräsident der CEIBS und Dean, ProfessorDing Yuan. "Nach drei Jahren harter Arbeit seit der Gründung unseresCampus in Zürich im Jahr 2015 hat CEIBS einen synergetischen undstabilen Betrieb an unseren fünf Standorten auf drei Kontinentenerreicht. In Zukunft, während die Schule weiter nach Nordamerika undandere Regionen expandiert, wird CEIBS die Ansprüche vonGeschäftsführern auf der ganzen Welt besser erfüllen."Der CEIBS Associate Dean des Global EMBA, Professor NikosTsikriktsis, betonte: "Der Unterschied zwischen dem EMBA von CEIBSund anderen Business Schools liegt darin, dass unsere StudentenFührungskräfte aus verschiedenen Ländern in Asien, Europa und Afrikasind und im Verbund eine einzigartige Klasse bilden, die wirklichglobal ist. Sie profitieren von der Expertise eines starkeninternationalen Dozenten-Teams und von Kursen in wichtigen globalenStädten, in der die Zukunft der internationalen Geschäftstätigkeitengestaltet und beeinflusst werden." Und er fügte hinzu: "Während sichdie globale und chinesische Wirtschaft weiterentwickelt, steht dieWirtschaftselite der Welt vor großen Herausforderungen. Sie kann nurdann wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie die Bedeutung vonlebenslangem Lernen voll und ganz versteht. Als Reaktion aufwirtschaftliche Trends und Veränderungen der Marktnachfrage haben wirdeshalb den EMBA-Lehrplan von CEIBS proaktiv optimiert. Unser Teamist bestrebt, professionelles, top-aktuelles Business Wissen zuvermitteln - sowohl theoretisch als auch praktisch. Wir unterziehenunsere Unterrichtsmethoden kontinuierlich Neuerungen und haben dasLernen über den traditionellen Klassenraum hinaus erweitert, um einePlattform für fortlaufendes Lernen zu schaffen."Neben der Bewertung der Karriereentwicklung und der Vielfalt desAusbildungsangebots der Absolventen bewertet die FT die Schulen auchim Hinblick auf Forschung und die sogenannte Corporate SocialResponsibility (CSR). Auch in diesen Bereichen hat sich CEIBS positiventwickelt. CSR wurde zu einem Schwerpunkt auf der strategischenEbene der Organisation gemacht, mit Ethikunterricht als festem Teildes Curriculums. Inzwischen haben die Qualität und auch die Menge anForschungsprojekten stetig zugenommen. Sie werden durch Mitgliederder Fakultät in fünf Fachbereichen, darin sie profunde Kenntnissebesitzen, durchgeführt. So hat deren Forschung im Laufe der Jahreimmer mehr internationale Anerkennung gefunden. Ihre Fachartikel zurForschung werden in renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschriftenveröffentlicht; konkret: zwischen 2014 und 2017 veröffentlichte dieCEIBS-Fakultät 125 Artikel in Top-Zeitschriften. Auf einer Liste vonWissenschaftlern, die vom bekannten akademischen Verlag Elsevierzusammengestellt wurden, stellen die Mitglieder der CEIBS Fakultät inden vergangenen drei Jahren ein Drittel aller zitierten Forscher vonchinesischen Business Schools, und zwar in den Bereichen Business,Management und Accounting. Ein Indikator für die Stärke der Forschungder Schule."Wir werden unsere Anstrengungen für gründliche Forschung weiterverstärken, so dass diese praktischen Auswirkungen auf dieGeschäftswelt einerseits und andererseits unsere Studenten hat",sagte CEIBS-Präsident Li Mingjun. "Wir sind uns darüber im Klaren,dass akademische Präzision ein wesentlicher Bestandteil unsererBemühungen sein muss, die Führungskräfte von morgen auszubilden."Die Neuigkeiten über das Ranking erreichten uns nur wenige Tagenach dem Abschluss der Global EMBA Class 2016, die in Dubai feierlichbegangen wurde. Dass die Studenten ihre Abschlussfeier in denVereinigten Arabischen Emiraten ablegten, ist ein weiterer Indikator,der den Ruf des CEIBS Global EMBA bestärkt, ein richtig globalesProgramm zu sein - und dass CEIBS eine durch und durch internationaleBusiness School mit Wurzeln in China ist.Die nächste CEIBS Global EMBA-Klasse startet ihr Programm imNovember 2018.Über den CEIBS Global EMBA (http://www.ceibs.edu/gemba)Der CEIBS Global EMBA ist ein erstklassiges Teilzeitprogramm, dasden Anspruch "China Depth and Global Breath" in einem Programmzusammenfasst und das richtige Programm für Spitzenführungskräfteist, die ihre Karriere und persönliche Entwicklung auf die nächsteStufe heben wollen. Mit Modulen in 11 Städten weltweit, einervielfältigen Studentenschaft aus mehr als 20 Ländern und zweiintegrierten GEMBA-Klassen, die zwischen China, Europa und Afrikapendeln, bietet der CEIBS Global EMBA seinen Teilnehmern eineeinzigartige Möglichkeit, ihr globales Netzwerk zu erweitern und sichgleichzeitig Chinas größtem Business School Alumni-Netzwerkanzuschließen. http://www.ceibs.edu/gemba/contactÜber CEIBS (www.ceibs.edu)Die China International Business School (CEIBS) gehört zu denführenden internationalen Business Schools in Asien, wo sie alseinzige gleichzeitig in die Top 30 der MBA-, EMBA- und ExecutiveEducation-Programme der Financial Times aufgenommen wurde.CEIBS hat mehr als 20.000 Alumni aus mehr als 80 Ländern weltweitund bietet eine breite Palette von Management-Programmen für mehr als150.000 Führungskräfte im In- und Ausland. Das Fakultäts-Team vonCEIBS ist einzigartig zusammengestellt und bildet eine Kombination,die es ermöglicht, unser Motto "China Depth and Global Breadth" inLehre und Forschung auf hohem Niveau umzusetzen.CEIBS hat Standorte in Schanghai, Peking, Shenzhen, Zürich undAccra.