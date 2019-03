CEDIGAZ veröffentlicht neuen Bericht und Datenbank

Finanztrends Video zu



Weltmarkt für Biomethan - das Bioerdgas erobert die WeltRueil-Malmaison, Frankreich (ots/PRNewswire) - Der Biomethansektorerlebt einen weltweiten Aufschwung. Bald wird es mehr als 1 000weltweit etablierte Biomethan-Produktionsstätten geben; zumJahresende 2017 waren es im Vergleich dazu nur 720. Der lange inEuropa konzentrierte Sektor für Bioerdgas entwickelt sich nunweltweit.Seit dem Jahr 2010 ist der Anteil der weltweiten Produktion vonBiomethan exponentiell gewachsen und im Jahr 2017 wurde einProduktionsvolumen von 3 Milliarden Kubikmeter erzielt. In Europaweitet sich die Nutzung von Biomethan gerade auf den gesamtenKontinent aus. Gegenwärtig produzieren 19 europäische LänderBioerdgas; deren Produktionsvolumen betrug im Jahr 2017 zweiMilliarden Kubikmeter. Nach einem Produktionshoch zwischen 2014 und2017 und gefördert durch nationale und bundesstaatliche Vorgaben sinddie Vereinigten Staaten bei der Nutzung von Biomethan als Kraftstofffür Fahrzeuge nun weltweit führend. Die Tatsache, dass China undIndien vor kurzem ihre Biogas-Technologie aktualisiert haben, wirddie Spielregeln auf dem Markt wohl erneut ändern. Beide Länder habensich im Bereich der Erzeugung von Biomethan ehrgeizige Ziele gestecktund sind gigantische Schwellenmärkte. In Zentral- und Südamerikaunternimmt Brasilien regulatorische Schritte, um sein gigantischesPotential auszuschöpfen.Regierungen erkennen allmählich das enorme Potential vonBiomethan. Es ermöglicht die Reduzierung von Treibhausgasemissionenund der Umweltverschmutzung, die Verbesserung der Luftqualität, dieFörderung von Abfallwirtschaft und Recycling sowie die Entwicklungder lokalen Wirtschaft und eine verstärkte Unabhängigkeit imEnergiebereich. Dementsprechend arbeiten eine steigende Zahl vonLändern an verordnungsrechtlichen Rahmen zur Unterstützung desBiomethansektors.Trotz einer Vielzahl von Projekten und dem zunehmenden Interesseder Regierungen und der Industrie gibt es jedoch vergleichbar wenigDaten und die Informationsquellen - nationale, regionale odersektorale - sind alles andere als einheitlich. Um dem Bedarf an mehrund einheitlichen Informationen gerecht zu werden, veröffentlichtCEDIGAZ, das internationale Zentrum für Informationen über Erdgaseinen neuen Bericht und eine Datenbank mit Schwerpunkt auf dieweltweiten Märkte und Produktionsstätten von Biomethan. DieseDokumente (Bericht und Datenbank) sind wertvolle Instrumente fürPolitiker, Energieunternehmen, Anbieter technischer Anlagen odersonstige Rechtspersonen oder natürliche Personen, die an diesem raschexpandierenden Markt interessiert sind.Der Bericht ist wie folgt aufgebaut:- Er gibt einen Überblick über die weltweite Erzeugung und über dieMärkte von Biomethan, über Produktionsstätten, die ihre Ausrüstungerneuern, über die wesentlichen Antriebskräfte und die Trends derZukunft (von Region zu Region).- Länderuntersuchungen aus vierzig Staaten in Europa, Nordamerika,Asien, Zentral- und Südamerika und Afrika- Umfassende Fallstudien zu den wichtigsten entwickelten und sichentwickelnden Biomethan-Märkten, z. B. USA, Kanada, Brasilien,Deutschland, Frankreich, China und Indien.Die Datenbank bietet Informationen in folgenden Bereichen:- Einzelheiten zu den wesentlichen technischen Aspekten, zumaktuellen Stand (bestehende, im Bau befindliche und geplanteAnlagen), Produktionskapazität und Standorte der Anlagen ab demJahr 2017- Daten zur Entwicklung von 1 020 Produktionsstätten von Biomethan in34 Ländern.Pressekontakt:finden Sie unter:www.cedigaz.orgcontact@cedigaz.org(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/838159/CEDIGAZ_Logo.jpg )Original-Content von: CEDIGAZ, übermittelt durch news aktuell