CECO Environmental-Aktie: Index Water für eine ungenannte Summe erworben!

Portfolio an Wasseraufbereitungslösungen erweitert CECO Environmental Corp. (NASDAQ:CECE) hat im Wesentlichen alle Vermögenswerte von Index Water erworben und damit sein Portfolio an Wasseraufbereitungslösungen für die Region Naher Osten erweitert. Die Vertragsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben. CECO stärkt mit dieser Akquisition seine Wasseraufbereitungslösungen in Verbindung mit der kürzlich angekündigten Übernahme von GRC. "Mit der Übernahme der Index Water-Assets haben wir unsere führende Präsenz… Hier weiterlesen