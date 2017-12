CECONOMY AG: Das Online-Geschäft ist weiterhin der zentrale Wachstumstreiber!

Liebe Leser,

in der ersten Jahresbilanz nach der Metro-Aufspaltung präsentierte sich der Media-Saturn-Dachkonzern CECONOMY solide. Detaillierte Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 werden Mitte Dezember veröffentlicht. CECONOMY gab aber jetzt schon bekannt, dass die Ziele beim Ergebnis erreicht wurden. Es wurde ein leichtes Wachstum beim operativen Ergebnis (EBIT) vor Sonderfaktoren erzielt. Der Umsatz stieg um 1,3% auf 22,2 Mrd €. In der DACH-Region gelang mit 12,6 Mrd € eine Umsatzsteigerung von 2,5%. Das Online-Geschäft ist weiterhin der zentrale Wachstumstreiber. So stieg der Onlineumsatz um 23% und liegt inzwischen bei 10,9% des Gesamtumsatzes.

In das Jahresendgeschäft ist der Konzern mit Rückenwind gestartet

Auch die Schwerpunkte in Richtung Services & Solutions machten Fortschritte. Im Vorjahresvergleich haben sich die Umsätze um 6% erhöht. In diesem Übergangsjahr ist CECONOMY auf Kurs und gut aufgestellt, um den Wandel im europäischen Markt für Consumer Electronics anzuführen. Auch in den Monaten Juli bis September hat CECONOMY seine selektive Expansion mit 13 Neueröffnungen und einer Schließung fortgesetzt.

Die durchschnittliche Ladengröße wurde dabei um 3,4% auf 2.811 Quadratmeter reduziert. In das Jahresendgeschäft ist der Konzern mit Rückenwind gestartet. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz um 4,6%. Zur positiven Umsatzentwicklung maßgeblich beigetragen hat die Einführung neuer Produkte in den Bereichen Mobilfunk und Entertainment. Der Vorstand geht davon aus, seine selbstformulierten Ziele zu erreichen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.