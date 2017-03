CECEP Solar Energy Technology?Zhenjiang?Co.,Ltd und RCT Solutions GmbH unterzeichnen Zusammenarbeitsvereinbarung über schwarzes Silicium

Zhenjiang, Jiangsu (ots/PRNewswire) - CECEP Solar EnergyTechnology (Zhenjiang) Co.,Ltd. (nachfolgend "CECEP SOLAR" genannt)hat am 7. März 2017 mit der RCT Solutions GmbH (nachfolgend "RCT"genannt) eine Zusammenarbeitsvereinbarung über schwarzes Siliciumunterzeichnet.Bei der Unterzeichnung waren folgende Personen anwesend: Dr. PeterFath, CEO und Gründer von RCT, Dr. Ihor Melynk, Direktor imTechnologiebereich für schwarzes Silicium bei RCT, Tian Peiyi,Geschäftsführer der chinesischen Niederlassung von RCT (RCTAutomation Equipment?Suzhou?co., Ltd. ), Gou Xianfang,Vizegeschäftsführer im Technologiebereich von CECEP SOLAR, FanWeitao, Vizedirektor des Forschungs- und Entwicklungszentrums, sowieDr. Zhousu.Beide Seiten wollen im Rahmen der Zusammenarbeit für dieEntwicklung und Industrialisierung von schwarzem Silicium mitRCT-Vorrichtungen die Industrialisierung rascher umsetzen, die Kostenweiter senken und die Effizienz erhöhen.CECEP SOLAR ist "professioneller Anbieter vonPhotovoltaikprodukten und Integrationslösungen". Das Unternehmenwidmet sich der Wissenschaft und technologischen Innovation, derKostenoptimierung und dem Präzisionsmanagement, es wird zum führendenHersteller und professionellen Anbieter von Photovoltaikprodukten undmöchte mit CECEP SOLAR eine "seriöse, praktische, effiziente"Energietechnologiemarke schaffen.CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang) Co. Ltd. wurde im August2010 gegründet und das Stammkapital des Unternehmens beläuft sich aufRMB 351 Millionen. Das Unternehmen deckt eine Fläche von rund 84Hektaren ab mit Investitionen von insgesamt RMB 1,3 Millionen. Alsgroßes zentrales Unternehmen ist das Hauptgeschäft derTochtergesellschaft der China Energy Conservation and EnvironmentalProtection Group (CECEP), Solar Energy Co., Ltd., die Forschung,Herstellung und der Vertrieb kristalliner Silicium-Solarzellen und-komponenten. Das Unternehmen ist in der Forschung und Entwicklung imBereich Photovoltaiktechnologie tätig, produziert und vertreibtPhotovoltaikprodukte und bietet Photovoltaiksystem-Design und-Implementation an. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseitevon CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang) Co. Ltd. unterhttp://www.cecepsolar.com/.Pressekontakt:Feng Yun+86-18451925638fengyun@cecsec.cnOriginal-Content von: CECEP SOLAR, übermittelt durch news aktuell