CEBIT: Zahl der Aussteller stabil

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Technologiemesse CeBIT in Hannover sieht sich mit ihrer Neuausrichtung auf Geschäftskunden weiter auf Erfolgskurs.



Die Zahl der Aussteller sei stabil geblieben, einen Tag vor Beginn der Messe seien es fünf mehr als im Vorjahr, sagte Messechef Oliver Frese am Sonntag. Zu der fünftägigen Veranstaltung mit über 3000 Ausstellern aus 70 Ländern werden ab Montag rund 200 000 Besucher erwartet. Der Fokus in diesem Jahr liege darauf, die Digitalisierung "anfassbar und erlebbar" zu machen, betonte Frese. Dadurch sei die CeBIT "kraftvoll wie seit vielen Jahren nicht". Die Aussteller hätten ihre Stände geöffnet und zeigten mehr konkrete Beispiele.