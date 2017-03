CEBIT: Salesforce macht 'Aufbruchstimmung' in Deutschland aus

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce.com":

HANNOVER (dpa-AFX) - Auf der diesjährigen CeBIT ist nach Einschätzung des Cloud-Spezialisten Salesforce eine deutliche "Aufbruchstimmung" spürbar.



"Die Unternehmen in Deutschland gehen bei der digitalen Transformation nach vorn", sagte Joachim Schreiner, Deutschland-Chef des US-Unternehmens, am Dienstag der dpa. Vor allem beim Thema künstlicher Intelligenz (KI) sei die Akzeptanz besonders ausgeprägt. "Keine Industrie ist für KI ja auch so geeignet wie die deutsche", sagte Schreiner.