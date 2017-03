CEBIT: Organisatoren geben Ausblick auf die Trends der IT-Messe

HANNOVER (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der Eröffnung der Technologiemesse CeBIT (20.-24. März) geben die Organisatoren am Dienstag in Hannover (11.30 Uhr) einen ersten Ausblick auf die Trends.



Messe-Chef Oliver Frese will dabei Messe-Schwerpunkte erläutern, und Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) über den Umbau der CeBIT-Stadt in eine digital geprägte Metropole sprechen.

Das diesjährige Messemotto "d!conomy - no limits" soll die Fusion von Wirtschaft und Digitalisierung ausdrücken, die heute viele Lebensbereiche erfasst. Es sollen Anwendungen rund um Roboter, Drohnen oder künstliche Intelligenz präsentiert werden. Partnerland der IT-Messe ist diesmal die Industrienation Japan./rek/DP/fbr