CEBIT/IT-Experte: Europa gibt weniger für Cybersicherheit aus als die USA

HANNOVER (dpa-AFX) - Europa gibt nach Angaben eines Experten für Cybersicherheit weniger aus als die USA oder andere Weltregionen.



Auf einer Internationalen Cybersicherheits-Konferenz am Rande der IT-Messe CeBIT in Hannover betonte am Montag der Brite Steve Purser, der Markt für Cybersicherheit wachse weltweit um acht, in der Europäischen Union aber nur um sechs Prozent. Nach Erkenntnissen von Purser, der für die Europäische Netzwerk- und Informationssicherheit-Agentur (ENISA) arbeitet, stellt Schad-Software zur Zeit die größte Bedrohung dar.

Datensicherheit und Schutz vor Cyber-Kriminalität gehören zu den Schwerpunktthemen auf der CeBIT. Denn die rasante digitale Vernetzung von Industrie und Internet macht viele Unternehmen, Verwaltungen und Infrastrukturanlagen angreifbar für Kriminelle aller Art. Laut einer Umfrage des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wurde jedes dritte deutsche Unternehmen im vorangegangenen Halbjahr von sogenannter Erpressungs-Software (Ransomware) angegriffen, bei der Internet-Gauner Computer blockieren und erst nach Zahlung von Lösegeld wieder freigeben./rek/DP/stb