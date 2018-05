CEBIT: Freudenberg-IT lädt zum FIT-Stop mit FITnesslunch (FOTO)

Weinheim (ots) -Der IT-Dienstleister Freudenberg IT (FIT) lädt auf derdiesjährigen CEBIT am dritten Messetag, Mittwoch, den 13. Juni von 12Uhr bis 15 Uhr zum mittäglichen FIT-Stop ein. Zu diesem gemeinsamenLunch in gemütlicher Atmosphäre serviert das Unternehmen in Saal13/14 im Convention Center als Stärkung einen leckeren FITnesstellermit Salat, Currywurst und Pommes; als FITnessgetränk werden Smoothiesgereicht. Alle Teilnehmer haben dort Gelegenheit zum entspanntenNetworking und zum Austausch mit den Experten der FIT über dieaktuellen IT-Megatrends. Zudem informieren die Spezialisten zu denSchwerpunkten simplyCloud, simplyIoT, simplySecure, simplyAMS4SAP,simplyS/4HANA, simplyDigital Work, simplyService undsimplySustainable.Darüber hinaus ist FIT auf der CEBIT mit einem interessantenVortrag vertreten. Unter dem Titel "Cloud Integration: Wenn dieWolken sprechen" zeigt Edna Lauer, Director of Application ManagementServices & Advanced Data Services bei Freudenberg IT, wie esUnternehmen gelingt, ihre Cloud-Strategie umzusetzen, Cloud-Serviceszu orchestrieren und ihre Multi-Cloud-Landschaft von zentraler Stellezu managen. Der Vortrag beginnt am Donnerstag, 14. Juni, um 12.30 Uhrim "Cloud & Blockchain Forum" auf der Expert Stage in Halle 13. DieCEBIT in Hannover findet dieses Jahr erstmals im Sommer - vom 11. bis15. Juni - statt.Über Freudenberg IT (FIT)Die Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-ServiceProvider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch,Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln und stetem Blick aufden Bedarf der Kunden, ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehntenverlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für diemittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem eingeschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter aufAugenhöhe. Ob SAP HANA, Hosting, Cloud-Orchestrierung, IIoT oder dieImplementierung von Microsoft basierten Digital Workplaces - die FITbietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation imKontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer imSinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions.Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter inEuropa, Asien sowie Nordamerika.Hier finden Sie weitere Informationen über FIThttp://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de.Pressekontakt:Freudenberg IT GmbH & Co. KGPeter SchütteHead of Marketing & CommunicationsT: +49 6201 80-8380E: Peter.Schuette@freudenberg-it.comAgenturkontakt:Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Sebastian PaulsT: +49 89 993 191-0E: FIT@haffapartner.deOriginal-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell